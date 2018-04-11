Петр Порошенко на днях совершил визит в Германию, где провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, обсуждалось строительство магистрального газопровода Северный поток – 2. Лидер Незалежной пытался убедить немцев во вредности проекта, но эксперты уверены: даже если Меркель ему поверила, остановить строительство газопровода она не способна.

Петр Порошенко на днях совершил визит в Германию, где провелпереговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, обсуждалосьстроительство магистрального газопровода "Северный поток – 2". ЛидерНезалежной пытался убедить немцев во вредности проекта, но эксперты уверены:даже если Меркель ему поверила, остановить строительство газопровода она неспособна.Украинский лидер в ходе визита в Германию упорно распиналсяперед немцами, пытаясь доказать им вредность "Северного потока – 2".Он назвал газопровод "политическим проектом" и "взяткой за лояльность к России".Вместе "Северного потока – 2" Порошенко предложилГермании продолжать транспортировать газ через Украину. Однако известно, чтогазотранспортная система Незалежной находится в упадке и требует серьезноймодернизации. По словам украинского лидера, это может быть выгоднее, чеминвестировать в российский трубопровод.После этого Меркель заявила, что при строительстве"Северного потока – 2" необходимо учитывать мнение Украины. В Киеветут же обрадовались и заголосили: весь мир с нами! Взбодрились и в"Нафтогазе". В украинской энергетической компании заявили, чтонадеются на помощь Берлина.По словам заместителя гендиректора Института национальнойэнергетики Александра Фролова, Меркель даже если захочет, то будет не всостоянии остановить строительство российского газопровода. "Слова госпожиМеркель, особо ничего не значащие, были раздуты украинской стороной, чтобыпоказать, что к ним прислушиваются, что Порошенко съездил не зря и что весь мирс ними", – сказал эксперт в эфире . Аналитик подчеркнул, что"Северный поток – 2" – это проект не только лишь"Газпрома", а еще и множества крупных европейских компаний,заинтересованных в его реализации."Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийскогоморя из России в Германию. Благодаря этому Москва сможет отказаться отукраинского маршрута транзита голубого топлива. Киев, естественно, крайненервно реагирует на подобную перспективу, пытаясь всячески затормозитьреализацию проекта. С постройкой газопровода украинская ГТС окажется не у дел ипродолжит счастливо догнивать, из-за чего Киев лишиться около 10% бюджетныхпоступлений, а также остатков политического влияния на европейском континенте.