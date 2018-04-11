Петр Порошенко на днях совершил визит в Германию, где провел
переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, обсуждалось
строительство магистрального газопровода Северный поток – 2. Лидер
Незалежной пытался убедить немцев во вредности проекта, но эксперты уверены:
даже если Меркель ему поверила, остановить строительство газопровода она не
способна.
Петр Порошенко на днях совершил визит в Германию, где провел
переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, обсуждалось
строительство магистрального газопровода "Северный поток – 2". Лидер
Незалежной пытался убедить немцев во вредности проекта, но эксперты уверены:
даже если Меркель ему поверила, остановить строительство газопровода она не
способна.
Украинский лидер в ходе визита в Германию упорно распинался
перед немцами, пытаясь доказать им вредность "Северного потока – 2".
Он назвал газопровод "политическим проектом" и "взяткой за лояльность к России".
Вместе "Северного потока – 2" Порошенко предложил
Германии продолжать транспортировать газ через Украину. Однако известно, что
газотранспортная система Незалежной находится в упадке и требует серьезной
модернизации. По словам украинского лидера, это может быть выгоднее, чем
инвестировать в российский трубопровод.
После этого Меркель заявила, что при строительстве
"Северного потока – 2" необходимо учитывать мнение Украины. В Киеве
тут же обрадовались и заголосили: весь мир с нами! Взбодрились и в
"Нафтогазе". В украинской энергетической компании заявили, что
надеются на помощь Берлина.
По словам заместителя гендиректора Института национальной
энергетики Александра Фролова, Меркель даже если захочет, то будет не в
состоянии остановить строительство российского газопровода. "Слова госпожи
Меркель, особо ничего не значащие, были раздуты украинской стороной, чтобы
показать, что к ним прислушиваются, что Порошенко съездил не зря и что весь мир
с ними", – сказал эксперт в эфире . Аналитик подчеркнул, что
"Северный поток – 2" – это проект не только лишь
"Газпрома", а еще и множества крупных европейских компаний,
заинтересованных в его реализации.
"Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского
моря из России в Германию. Благодаря этому Москва сможет отказаться от
украинского маршрута транзита голубого топлива. Киев, естественно, крайне
нервно реагирует на подобную перспективу, пытаясь всячески затормозить
реализацию проекта. С постройкой газопровода украинская ГТС окажется не у дел и
продолжит счастливо догнивать, из-за чего Киев лишиться около 10% бюджетных
поступлений, а также остатков политического влияния на европейском континенте.