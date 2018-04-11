Пострадавшая в результате отравления в английском Солсбери россиянка Юлия Скрипаль не решила, принимать ли ей помощь со стороны посольства РФ в Лондоне.

Пострадавшая в результате отравления в английском Солсбери россиянка Юлия Скрипаль не решила, принимать ли ей помощь со стороны посольства РФ в Лондоне.Как передает ТАСС, об этом общественность известил пресс-секретарь министерства иностранных дел Соединенного Королевства, подчеркнув, что выбор за самой Юлией, но на "сегодняшний день мы полагаем, что она еще этого не сделала".По мнению Туманного Альбиона, за отравлением бывшего полковника ГРУ 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии, которые 4 марта подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", стоит руководство России.Москва отвергла обвинения, заявив, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.