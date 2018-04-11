Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что умные ракеты, о которых говорил Дональд Трамп, должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства Сирии.

"Умные" ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, который посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии. "Готовься, Россия, потому что ракеты на подходе: хорошие, новые и "умные"!" — написал он на своей странице в Twitter."Умные" ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", — написала Захарова на своей странице в Facebook.Также она поинтересовалась, предупредили ли инспекторов ОЗХО, что эти ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле.Ранее западные страны обвинили Дамаск в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Заявление о химатаке распространила неправительственная организация "Белые каски", которую уже не раз ловили на создании фейковых видео. Якобы погибли десятки человек.Сирийские власти эти обвинения опровергли. МИД России заявил, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом еще в марте российский Генштаб предупреждал о готовящейся провокации с инсценировкой применения химоружия, передает ТАСС.