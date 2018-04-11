Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей

Житель Владимира украл у своей тещи золотые украшения.70-летняя пенсионерка обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что неизвестные украли у нее цепочку, кольца и серьги. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.Правоохранители узнали, что к женщине в гости приходил её 36-летний зять. Мужчина во всем признался. Он рассказал, что забрал украшения, когда пенсионерка вышла из комнаты. После владимирец продал драгоценности. В отношении мужчины завели уголовное дело.