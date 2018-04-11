Финалисткой Битвы экстрасенсов Николь Кузнецова направила свои магические силы на Дмитрия Шепелева. Ясновидящая решила уточнить, есть ли у телеведущего тайная зазноба.

Финалисткой "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова направиласвои магические силы на Дмитрия Шепелева. Ясновидящая решила уточнить, есть лиу телеведущего тайная зазноба.Девушка уверяет, что рядом с Дмитрием сейчас нет женщины егосудьбы. "Это не значит, что он переживает чувство одиночества и сосредоточентолько на творческих проектах и отцовских обязанностях. В его жизнидоминирующую роль играют покровители, друзья и подруги. Именно они наполняютего личную биографию эмоциями и событиями", – рассказала Николь.По мнению Кузнецовой, телеведущему сейчас совсем не дороманов. Он сосредоточен на карьере и воспитании сына. Ясновидящая охарактеризовалаШепелева как человека рационального, ответственного и зрелого. "В любыхусловиях Дмитрий формирует свою судьбу последовательно и эффективно; люди,которые делают на него ставку, им довольны. Он надежный и понимающий партнер,искренний друг и для женщин, и для мужчин", – считает финалистка "Битвыэкстрасенсов".Барышня подчеркивает, что Шепелев не настроен на новыесерьезные отношения. "Романтические истории с красавицами – это то, что хочетвидеть публика, но не то, что на сердце у Дмитрия", – с уверенностью подилилась экстрасенс с журналистамиДобавим, что в последнее время Дмирию Шепелеву некогда думать о женщинах.Его малолетний сын от Жанны Фриске часто и подолгу болеет. К примеру, недавно мужчинаопубликовал пост в социальной сети Instagram, в котором посетовал на слабыйиммунитет Платона. " Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь передвылетом и... температура. И вместо рейса – такси в аптеку, а вместо сладкойваты – панадол. Я сталкивался с этим уже раза три (здесь и далее орфография ипунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал расстроенныйДмитрий.