Финалисткой Битвы экстрасенсов Николь Кузнецова направила
свои магические силы на Дмитрия Шепелева. Ясновидящая решила уточнить, есть ли
у телеведущего тайная зазноба.
Финалисткой "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова направила
свои магические силы на Дмитрия Шепелева. Ясновидящая решила уточнить, есть ли
у телеведущего тайная зазноба.
Девушка уверяет, что рядом с Дмитрием сейчас нет женщины его
судьбы. "Это не значит, что он переживает чувство одиночества и сосредоточен
только на творческих проектах и отцовских обязанностях. В его жизни
доминирующую роль играют покровители, друзья и подруги. Именно они наполняют
его личную биографию эмоциями и событиями", – рассказала Николь.
По мнению Кузнецовой, телеведущему сейчас совсем не до
романов. Он сосредоточен на карьере и воспитании сына. Ясновидящая охарактеризовала
Шепелева как человека рационального, ответственного и зрелого. "В любых
условиях Дмитрий формирует свою судьбу последовательно и эффективно; люди,
которые делают на него ставку, им довольны. Он надежный и понимающий партнер,
искренний друг и для женщин, и для мужчин", – считает финалистка "Битвы
экстрасенсов".
Барышня подчеркивает, что Шепелев не настроен на новые
серьезные отношения. "Романтические истории с красавицами – это то, что хочет
видеть публика, но не то, что на сердце у Дмитрия", – с уверенностью подилилась экстрасенс с журналистами
Добавим, что в последнее время Дмирию Шепелеву некогда думать о женщинах.
Его малолетний сын от Жанны Фриске часто и подолгу болеет. К примеру, недавно мужчина
опубликовал пост в социальной сети Instagram, в котором посетовал на слабый
иммунитет Платона. " Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед
вылетом и... температура. И вместо рейса – такси в аптеку, а вместо сладкой
ваты – панадол. Я сталкивался с этим уже раза три (здесь и далее орфография и
пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал расстроенный
Дмитрий.