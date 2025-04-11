Владимирский планетарий переедет в «Звездный дом» в Центральном парке и станет частью историко-краеведческого музея. Горадминистрация провела пресс-конференцию по этой теме. Журналистам

Владимирский планетарий переедет в «Звездный дом» в Центральном парке и станет частью историко-краеведческого музея. Горадминистрация провела пресс-конференцию по этой теме. Журналистам рассказали, что же такого интересного и необычного планируется в планетарии после переезда, а затем показали, как обстоят дела сейчас. В новом помещении будет полнокупольный звездный зал, виртуальный телескоп с эффектом погружения, иммерсивный зал и