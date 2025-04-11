Дорожников «ДЭП №7» оштрафовали за плохое содержание участка трассы М-7 в Гороховецком районе. На отвратительное состояние проезжей части обратили внимание сотрудники прокуратуры. Вместе с

Дорожников «ДЭП №7» оштрафовали за плохое содержание участка трассы М-7 в Гороховецком районе. На отвратительное состояние проезжей части обратили внимание сотрудники прокуратуры. Вместе с ГИБДД надзорное ведомство провело обследование дорожного полотна. Из пресс-релиза прокуратуры области Установлено, что содержание дороги надлежащим образом не осуществляется, в ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные повреждения покрытия проезжей части в виде