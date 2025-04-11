Не послушал жену, пошел рыбачить в непогоду и утонул. Тело 47-летнего владимирца нашел под водой его друг с помощью «кошки». Подробности происшествия рассказали в поисково-спасательном

Не послушал жену, пошел рыбачить в непогоду и утонул. Тело 47-летнего владимирца нашел под водой его друг с помощью «кошки». Подробности происшествия рассказали в поисково-спасательном отряде г. Владимира. 9 апреля в полицию обратились родственники жителя Мостостроя. Они сообщили, что мужчина исчез. Как уточнил источник «Шестого канала», перед этим пропавший отправился на рыбалку, хотя жена отговаривала