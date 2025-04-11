Второе зимнее дыхание. Всю неделю регион находится под белым полотном. Лишь к пятнице небольшой плюс подтопил снег и вернул капель. Однако утром 6 апреля владимирцы как будто бы вернулись на

Второе зимнее дыхание. Всю неделю регион находится под белым полотном. Лишь к пятнице небольшой плюс подтопил снег и вернул капель. Однако утром 6 апреля владимирцы как будто бы вернулись на пару месяцев назад, в начало зимы. Кто-то, конечно, снегу обрадовался. Ольга Соколова, жительница г. Владимира Я очень обрадовалась, потому что у нас зимы практически не