В Каире прошел молодежный культурный форум лингвистов стран БРИКС.

Международный молодежный культурный форум лингвистов стран БРИКС состоялся в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие проходило с 8 по 10 апреля в Русском доме в Каире. В нем принимали участие лингвисты и представители Египта, России, Белоруссии, Китая, Ирана, Уганды и Эфиопии.Организатором выступил Молодежный клуб при Русском доме при содействии проектного офиса международного молодежного сотрудничества "Россия - БРИКС"."Подготовка к проведению форума заняла четыре месяца. Надеемся снова провести подобное мероприятие и привлечь большее число участников", - рассказал РИА Новости организатор, египетский студент по имени Бишой. По его словам, инициаторы отправили большое количество писем в различные дипмиссии и организации.В течение трех дней форума состоялось несколько культурных мероприятий, приглашенные спикеры рассказали о возможностях в сфере образования, затронув в том числе вопрос обмена студентами.Особенной активностью отметились египетские студенты-лингвисты, поведавшие об истории и культуре изучаемых стран и представившие гостям большое количество роликов, песен и стихотворений.В завершение форума зрителям показали российский мультфильм "Яга и книга заклинаний", переведенный на арабский язык участниками Молодежного клуба при Русском доме.