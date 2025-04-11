Суд встал на сторону матери. Отца, не участвующего в жизни сына, лишили выплат, причитающихся членам семьи погибшего участника СВО. В суд обратилась мать военнослужащего. Она указала, что

Суд встал на сторону матери. Отца, не участвующего в жизни сына, лишили выплат, причитающихся членам семьи погибшего участника СВО. В суд обратилась мать военнослужащего. Она указала, что после развода отец никак не участвовал в жизни сына, не занимался его воспитанием и содержанием, не интересовался даже, как идут дела у его ребенка. Фактически родственных связей между