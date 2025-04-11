В Судогде вынесли приговор пьяному водителю, который сбил 14-летнюю девочку и скрылся, не оказав помощь. Несовершеннолетняя получила тяжелые травмы и до сих пор лечится. Инцидент произошел

В Судогде вынесли приговор пьяному водителю, который сбил 14-летнюю девочку и скрылся, не оказав помощь. Несовершеннолетняя получила тяжелые травмы и до сих пор лечится. Инцидент произошел прошлым летом, 4 августа, в поселке имени Воровского. Выпивший мужчина сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21144 и поехал с друзьями на речку. Под воздействием спиртного водитель рулил невнимательно. У