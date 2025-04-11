Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

В Муроме во Владимирской области накрыли нелегальный табачный цех. По объему производства он мог конкурировать с небольшой фабрикой.Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. По версии следствия, 39-летний и и 61-летний жители организовали производство продукции в промышленных масштабах.Силовики изъяли больше 23 тысяч пачек сигарет на общую сумму в 3 млн рублей, все оборудование, сырье и компоненты.Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам уголовного дела.