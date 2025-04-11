Молодой человек подписал контракт с Минобороны РФ.

Во Владимирской области простились с погибшим в зоне проведения спецоперации 21-летним юношей.Молодой человек родился в мае 2002 года. Боец из Вязниковского района подписал контракт с Минобороны РФ в 2024 году.Он получил смертельное ранение при исполнении служебного долга 25 мая. Военный находился на лиманском направлении, возле населенного пункта Невское Кременского муниципального округа в ЛНР.Бойца с почестями похоронили на кладбище станции Мстера.