Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массового отравления жителей Мурома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).По данным следствия, в Муроме за медицинской помощью с признаками инфекционного заболевания обратились более 100 человек, при этом значительную часть пострадавших составили дети. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками контролирующих органов проводят комплекс мероприятий по установлению точных причин произошедшего и проверке качества оказания коммунальных услуг населению.Руководитель следственного управления по Владимирской области Артем Кулаков должен будет доложить главе ведомства об установленных обстоятельствах и промежуточных результатах работы. Ситуация с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан в округе находится на особом контроле центрального аппарата Следственного комитета.Ранее сообщалось, что