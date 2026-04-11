Дошкольные учреждения функционируют без изменений, несмотря на вспышку инфекции, в то время как в школах города продолжаются каникулы.

Детские сады Мурома Владимирской области осуществляют деятельность в обычном формате на фоне ситуации с распространением кишечной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В ведомстве уточнили, что школьники города на данный момент находятся на плановых каникулах, что снижает риски распространения заболевания в образовательных учреждениях.Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников в городе проводятся масштабные санитарные работы. Так, в четверг было организовано внеплановое хлорирование сетей, а в пятницу специалисты приступили к реализации дополнительных профилактических дезинфекционных мероприятий. Данные меры направлены на локализацию очага инфекции и предотвращение новых случаев заражения.По последним данным, медицинские учреждения Мурома зафиксировали уже 375 обращений от пациентов с симптомами острой кишечной инфекции, среди которых 188 — дети. В стационарах под наблюдением врачей находятся 32 ребенка в состоянии средней степени тяжести. В качестве превентивной меры в округе также стартовала кампания по вакцинации населения против гепатита А.Ранее сообщалось, что