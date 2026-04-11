Власти региона берут под жесткий контроль наличие воды в магазинах и цены на неё на фоне массового заболевания жителей норовирусом.

Правительство Владимирской области и администрация Мурома приняли решение об увеличении объемов поставок бутилированной воды в торговые сети и на склады, сообщил вице-губернатор Денис Синявский. Ритейлеры уже подтвердили рост спроса из-за сложной эпидемиологической ситуации и оперативно сформировали дополнительные заявки. Власти подчеркнули, что вопрос ценообразования взят под жесткий контроль, и любые попытки завысить стоимость воды будут пресекаться.Ситуация в городе остается напряженной: в округе официально зарегистрировано более 100 случаев острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом 2 типа. Среди госпитализированных половина — дети. Одной из версий случившегося рассматривается авария на главном канализационном коллекторе, произошедшая за два дня до первых жалоб. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.Жителей призывают не создавать искусственный ажиотаж и доверять только официальным данным. Пока эксперты ищут источник загрязнения, муромлянам настоятельно рекомендуют использовать только кипяченую или бутилированную воду. О том,