Почему выбрасывать скорлупу и наклейки от пасхальных яиц — большая ошибка?

Пасха — это не только радость и накрытый стол, но и множество этических и бытовых вопросов, которые ставят в тупик даже воцерковленных людей. Можно ли выбросить наклейки с иконами в мусор? Почему Церковь против поездок на кладбище в воскресенье? И сколько кагора — это «норма»? Ключарь Свято-Казанского храма города Владимира иерей Евгений Алексеенко помог составить подробную инструкцию, как провести Светлое Воскресение правильно. Подробности в материале .Главное табу: не превращайте святыню в мусорПосле пасхального завтрака остаются горы яичной скорлупы и, что важнее, термонаклейки с изображениями Христа, Богородицы и храмов. Большинство из нас привычно отправляет их в ведро, но священник предупреждает: это ошибка.«По церковной традиции все, что освящено молитвой, либо сжигается, либо погребается в так называемом «непопираемом» месте — там, где по нему не будут ходить люди и животные. Особенно это касается ликов святых и изображений креста. Выбрасывать их в общий мусор с бытовыми отходами — кощунство», — подчеркивает отец Евгений.Если у вас нет возможности сжечь наклейки, лучше заранее отказаться от их использования в пользу обычных красителей.Можно ли «освятить» кулич дома?Часто из-за работы или болезни люди не успевают попасть на службу в Великую субботу. Возникает вопрос: будет ли еда считаться освященной, если окропить её святой водой самостоятельно?Священник напоминает: Церковь освящает еду специальными молитвами. Однако если прийти в храм объективно невозможно, главное — не «магическое» действие воды, а ваша искренняя молитва. Молиться перед едой и благодарить Бога после нее — это обязанность каждого христианина, независимо от того, был он в храме или нет.Корзина без излишеств: что не стоит нести в храмУ многих вошло в привычку освящать в церкви все — от соли до колбасных кругов. Но у церковного чина есть четкие рамки. Освящаются куличи (пасох), яйца и мясные блюда («брашна мяс»). Все остальное нести в храм не нужно — в текстах молитвословий упоминаются конкретные продукты, и превращать корзину в продуктовый склад супермаркета не стоит.Регламент застолья: трезвомыслие прежде всегоВыход из долгого поста — стресс для организма. Поэтому «церковный регламент» здесь совпадает с медицинским: трезвомыслие. Традиционно разговение начинают с яйца и кусочка кулича, и лишь затем переходят к тяжелым блюдам.Что касается вина, то здесь иерей Евгений краток: «объем регламентирует церковный устав, и это очень скромный объем». Праздник — это радость духа, а не тяжесть в желудке или туман в голове.Парадокс кладбища: почему не в Пасху?Многие россияне в день Пасхи едут на могилы родных. Это традиция советских времен, когда храмы были закрыты. Церковь не запрещает это жестко, но считает нерациональным.«Делиться радостью с усопшими — это замечательно. Но зачастую поездка на кладбище становится главным делом дня, вытесняя саму суть Пасхи. Кроме того, заупокойные службы в эти дни не проводятся», — объясняет иерей.Лучшее время для посещения — Радоница (вторник второй недели после Пасхи), когда Церковь начинает официально поминать усопших.Быт и ссоры: как сохранить праздникМожно ли пришить пуговицу в воскресенье? Конечно, лучше сделать это, чем ходить в рваном. Но масштабную стирку или уборку лучше отложить. «До них ли христианину в такой день?», — напоминает священник.А если в суете праздника вы сорвались и поругались с близкими, не копите обиду. Самый быстрый способ вернуть пасхальную радость — просто попросить прощения. В этот день фраза «Христос Воскресе!» должна быть сильнее любых разногласий.