Телеведущая и певица Ольга Бузова столкнулась с назойливым
фанатом. Юноша следует за исполнительницей буквально по пятам.
Телеведущая и певица Ольга Бузова столкнулась с назойливым
фанатом. Юноша следует за исполнительницей буквально по пятам.
В перерыве между концертами Ольга активно работает на проекте
"Дом-2", выпускает новые музыкальные треки и записывает собственный влог.
Каждый свой шаг телеведущая освещает в соцсети Instagram, регулярно выкладывая фотографии
и "Сторис".
К сожалению, такая открытость миру может быть чревата неприятными
последствиями. Ведь абсолютно любой человек может узнать, где сейчас находится Ольга
и выследить ее,
всего лишь заглянув к ней в соцсети.
И у Бузовой есть такие назойливые поклонники, встреча с одним из них даже попала в блог исполнительницы . Влюбленный в Ольгу юноша подкараулил
исполнительницу у входа в студию звукозаписи. После того, как певица покинула здание он окликнул ее и начал медленно приближаться.
Барышня оторопела. Она узнала молодого мужчину, ведь он как
маньяк следует за ней по пятам. Ошарашенная Ольга решила выяснить у поклонника,
как ему удается постоянно находить: "А как вы узнали, что я здесь? Зачем тебе
тысячи одинаковых снимков?". После чего охотно сделала очередное селфи с парнем.
Перекинувшись с парнем парой слов, Ольга выяснила, что поклонника
зовут Максим. Ему всего 22 года, и он готов приезжать к Бузовой хоть каждый день.
Юноша сознался, что выслеживает ее по геолокации в
микроблоге. На признание молодого мужчины исполнительница отреагировала
спокойно. "Мне всегда говорят: "Где тебя найти?" Мол, со мной не могут
познакомиться мужчины, потому что не знают, где искать. Вот почему Макс меня
может найти и приезжает ко мне?" – с усмешкой заметила девушка.
Бузова не упустила возможность позвать парня на свой
ближайший концерт. "Кто хочет, тот всегда находит", – подытожила телеведущая.