Телеведущая и певица Ольга Бузова столкнулась с назойливым фанатом. Юноша следует за исполнительницей буквально по пятам.

Телеведущая и певица Ольга Бузова столкнулась с назойливымфанатом. Юноша следует за исполнительницей буквально по пятам.В перерыве между концертами Ольга активно работает на проекте"Дом-2", выпускает новые музыкальные треки и записывает собственный влог.Каждый свой шаг телеведущая освещает в соцсети Instagram, регулярно выкладывая фотографиии "Сторис".К сожалению, такая открытость миру может быть чревата неприятнымипоследствиями. Ведь абсолютно любой человек может узнать, где сейчас находится Ольгаи выследить ее,всего лишь заглянув к ней в соцсети.И у Бузовой есть такие назойливые поклонники, встреча с одним из них даже попала в блог исполнительницы . Влюбленный в Ольгу юноша подкараулилисполнительницу у входа в студию звукозаписи. После того, как певица покинула здание он окликнул ее и начал медленно приближаться.Барышня оторопела. Она узнала молодого мужчину, ведь он какманьяк следует за ней по пятам. Ошарашенная Ольга решила выяснить у поклонника,как ему удается постоянно находить: "А как вы узнали, что я здесь? Зачем тебетысячи одинаковых снимков?". После чего охотно сделала очередное селфи с парнем.Перекинувшись с парнем парой слов, Ольга выяснила, что поклонниказовут Максим. Ему всего 22 года, и он готов приезжать к Бузовой хоть каждый день.Юноша сознался, что выслеживает ее по геолокации вмикроблоге. На признание молодого мужчины исполнительница отреагироваласпокойно. "Мне всегда говорят: "Где тебя найти?" Мол, со мной не могутпознакомиться мужчины, потому что не знают, где искать. Вот почему Макс меняможет найти и приезжает ко мне?" – с усмешкой заметила девушка.Бузова не упустила возможность позвать парня на свойближайший концерт. "Кто хочет, тот всегда находит", – подытожила телеведущая.