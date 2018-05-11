Затевая дома ремонт, почти каждый владелец жилья ищет возможность хоть на чем-то сэкономить. Порой, внешне привлекательные идеи оказываются абсолютно безрезультатными, а некоторые неочевидные меры наоборот способны принести позитивный эффект.

Причиной множества проблем возникающих в процессе ремонта часто становятся стереотипы, или "вредные советы". Всегда найдется кто-то более опытный, прошедший не один ремонт, и этот кто-то всегда подскажет, как и что нужно сделать правильно. Мы постоянно слышим, что-то вроде "на полах нельзя экономить", или "нельзя доверять строителям покупку черновых материалов". Легенды, слухи, и предрассудки - мир стройки и ремонтных работ окутан тайной. И как же в нем разобраться новичку, не имеющему героического опыта проведения ремонтов?Руководитель дизайн-бюро "Порядок Вещей" Екатерина Иванова развеивает мифы о ремонте.Миф №1 . Выгоднее работать с бригадами, которые рассчитывают стоимость работ за квадратный метр, а не по смете. К сожалению, но это самое распространенное заблуждение - на работе строителей сэкономить очень сложно. Чудесных бригад не существует, как и средней стоимости за квадратный метр ремонтируемой площади, ведь виды ремонтных работ, состояние объекта, используемые материалы просто не могут быть одинаковыми.Строители, вне зависимости от национальности и жизненных обстоятельств, работают в рамках рыночного ценообразования - торговаться здесь бесполезно. Уважающий себя мастер не будет делать работу дешевле, ведь к нему обычно стоит очередь. Поэтому мастер всегда посчитает объемы предстоящих работ по смете, перечислив все свои трудозатраты. Строители рассчитывающие стоимость за квадрат оговаривают объемы расплывчато, добавляя во время ремонта всевозможные "допы" (дополнительные работы), накручивая на них итоговую стоимость. Со сметой же расчеты будут предельно прозрачными и понятными. В итоге, очень часто стоимость работ определенная сметой бывает ниже, чем та, что озвучена "под ключ" за метр квадратный.Миф №2. Правильнее и дешевле проводить черновые работы с одной бригадой, а облицовочные (чистовые) - с другой. Не существует никакой специализации бригад и, главное, бригадиров. Очень важно, чтобы с самого начала и до конца один человек (бригадир) отвечал за процесс и за его результаты. Именно во время черновых работ закладывается основа успешной отделки. Черновые работы - это основа всего, и, если они проведены с нареканиями, устранить недостатки будет практически невозможно. А недостатки могут открыться только в конце всех работ. Первые строители получили расчет и исчезли, а вторые во всем обвиняют первых. Разобраться, кто прав, кто виноват будет очень сложно, да уже и бесполезно. Если же все работы контролирует один человек, он будет заинтересован в хорошем качестве на любом этапе, потому что на нем лежит весь груз ответственности. К тому же, есть специфика у отдельных видов работ. Например, разобраться в работе электрика работающего на этапе черновых работ, и покинувшего после этого объект, будет очень сложно. И никто уже не сможет помочь восстановить логику его работы, или метод укладки кабеля, даже самый опытный новый электрик.Миф №3. Ремонт лучше начинать после того, как дом "даст усадку".Проблема в том, что виной появления большинства трещин служат совершенно другие причины, а строители все списывают на "усадку". Чаще всего виной проявившихся со временем изъянов становится неправильная технология проведения ремонтных работ. Также это может произойти из-за проведения ремонта в соседних квартирах - от работы перфоратора, или отбойного молотка, от демонтажа перегородок этажом выше могут не устоять самые надежные облицовочные материалы. А на стыках монолитной плиты и вновь возведенной из гипсоблоков, обязательно появятся трещины. И никто не застрахован от таких встрясок и реальной "усадки" дома на протяжении многих лет. Поэтому, лучше всего, сразу предусмотреть все риски и дополнительно армировать стены перед чистовой отделкой (при помощи прочного флизелинового полотна, например).Миф №4. Чем качественнее облицовочные материалы, мебель и свет, тем они дороже.Очень часто бывает, что все ровно наоборот. Рынок товаров для ремонта и интерьерного дизайна схож по своей специфике с рынком модной одежды. Существует множество дорогих брендов, оправдывающих высокую стоимость только известностью марки, сроком ее существования и заявленным на словах (т.е. в рекламе) высоким статусом. Часто приходится сталкиваться с тем, что дорогие ковры не поддаются уборке, модные унитазы плохо смывают воду, а самая дорогая плитка плохо и не по уровню укладывается. В выборе всех этих товаров можно руководствоваться только собственными представлениями о качестве и мнением строителей, которым предстоит работать с материалом. Т.е., в итоге, все выбираем буквально на ощупь. Здесь нужно отметить, что еще даже до кризиса, пресыщенный иностранными, в особенности итальянскими товарами, рынок резко переориентировался на отечественного производителя, на китайских экспортеров и недорогих европейских: испанских, португальских, восточноевропейских производителей. Все они уверенно конкурируют в вопросах качества и дизайна с самыми дорогими брендами.Миф № 5. На одних отделочных материалах нельзя экономить, а на других - можно.Например, на напольных покрытиях нельзя экономить, а на настенных - можно! Неизвестно, почему родился такой миф относительно полов, видимо, то, что лежит под ногами кажется нам самым надежным в доме. В действительности, нет никаких правил и экономить можно на всем. Можно найти недорогие, но очень стойкие напольные покрытия, и настенные, и сан. техника может быть достаточно простой, дешевой и долговечной. Здесь важнее разбираться именно в типах всех этих материалов и их отличии друг от друга, правильно расставлять приоритеты между экологичностью и надежностью. Например, паркетная доска, какая бы она не была дорогая, всегда будет мягче и прихотливе, чем ламинат. И дело уже не столько в стоимости, сколько в выборе между экологичностью и надежностью. Тоже самое можно сказать об обоях: есть бумажные обои, не очень прочные, но, зато, дышащие, и обои виниловые - стойкие к мытью даже хозяйственной щеткой, но совершенно не экологичные. И те, и другие могут быть очень дешевыми и очень дорогими - выбирать нужно не по стоимости, а по приоритетам в отделке.Залог успеха в любом начинании - ваше непосредственное участие, погружение в суть дел. Ремонт - не исключение. Только сам заказчик работ может правильно расставить приоритеты, разобраться в собственных желаниях, отличить миф от реальности на примере возникающих проблем. Главное, не бояться разбираться самостоятельно и поменьше слушать героические рассказы - на деле все может оказаться намного проще.Екатерина Иванова – руководитель дизайн-бюро "Порядок Вещей"