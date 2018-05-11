Бывшего владельца биткоин-биржи Александра Винника, который сейчас находится в греческой тюрьме, планировали убить с помощью тактильного яда. Полиция узнала о возможном нападении и усилила меры безопасности.

Россиянина Александра Винника, бывшего владельца биткоин-биржи, планировали убить в греческой тюрьме.Заказ на убийство был получен по каналам, используемым профессиональными преступниками. Источник, знакомый с делом, рассказал РИА Новости, что преступники хотели использовать тактильный яд — "втереть в одежду, вещи с помощью уголовников, находящихся в одной тюрьме с ним". Изготовить такой яд может лишь крупный специалист."Попытка убийства напрямую связана с поступившими от него в правоохранительные органы России заявлениями о преступлениях, затрагивающими широкий круг лиц", — сказал собеседник агентства.Полиция узнала о возможном нападении и усилила меры безопасности. Сейчас Виннику ограничили контакты с другими заключенными, он находится под строгим наблюдением. Ему запрещено брать у посторонних людей какие-либо вещи, еду и воду, а передвижения по тюрьме разрешены только с усиленной охраной, чтобы исключить контакты с другими заключенными.Кроме того, Винник написал явку с повинной российскому следствию, в которой говорится, что он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий. Он заявил, что готов дать показания в России и помочь в расследовании. По словам источника, речь может идти "об очень крупных суммах".Россиянина задержали летом прошлого года по обвинению в отмывании средств с помощью криптовалют. Ему грозит 55 лет тюрьмы, напоминает "Россия 24". Свою вину он не признает, но заявил, что готов помочь российским спецслужбам в расследовании преступлений с криптовалютой.