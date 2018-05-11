На Первом канале стартует продолжение популярного вокального проекта Три аккорда. Без происшествий там не обошлось.

На Первом канале стартует продолжение популярного вокального проекта "Три аккорда". Без происшествий там не обошлось."Готовили первый номер "Ах, шарабан мой, американка", – рассказала Dni.Ru Ирина Апексимова. – Мы танцевали, репетировали. Когда подпрыгнула, услышала, что то хрустнуло в ноге. Пронзила острая боль. После этого отработали еще две репетиции и придумали еще один номер. Только после этого я поехала в травмпункт, где сказали, что это перелом. Вот так неудачно прыгнула".Ирина приняла решение, что будет продолжать участие в проекте, не смотря на боль. "У нас профессия такая", – улыбается актриса. Зато теперь ведущий проекта Максим Аверин носит Ирину на руках, поскольку сама практически не может наступать на ногу. "Ногу Ирину очень жалко", – вздыхает член жюри Александр Новиков.По мнению врачей, каждая из 206 костей организма взрослого человека может повредиться. Но наиболее опасны оскольчатые переломы, когда кость в процессе травмы раздроблена на осколки, и единой линии перелома нет, и перелом мелкими кусочками, иначе зовущийся компрессионным. И процесс реабилитации при таких переломах весьма длителен, независимо от того, что сломано: голень или лодыжка. В редких случаях нарушение целостности кости может стать причиной жировой эмболии – опасного состояния, заканчивающегося тяжелой инвалидностью или смертью.Напомним, Ирина Апексимова является директором легендарного театра на Таганке. Из-за травмы ноги ей придется сложно еще и потому, что она занята в нескольких спектаклях.