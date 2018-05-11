Жители Дагестана, направлявшиеся в столицу региона, чтобы проститься с умершим родственником, попали в страшное ДТП, запечатленное камерой наблюдения. Легковушка вылетела с трассы после столкновения с попутным авто и врезалась в бетонное основание информационного стенда.

В пятницу, 11 мая, в Карабудахкентском районе Дагестана на автомобильной дороге федерального значения "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, попавшее в объектив камеры наблюдения, установленной на АЗС.На записи видно, что водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигавшийся с большой скоростью, столкнулся с попутной "десяткой", которую он пытался опередить с правой стороны.После контакта с транспортным средством "Лада" вылетела за пределы проезжей части и врезалась в бетонное основание информационного табло, демонстрирующего цены на топливо, чудом не задев женщину, подметавшую территорию заправки.В результате столкновения на месте скончались три человека, находившиеся в салоне разбившегося авто.Местные СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции сообщают, что пассажиры попавшей в ДТП машины ехали в Махачкалу на похороны родственника.