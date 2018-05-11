Сейчас он следует из микрорайона Пиганово до «ул. Куйбышева». А с 14 мая его конечной остановкой станет «Гипермаркет «Глобус».

Автобусный маршрут № 20 С продлили по просьбе жителей. Сейчас он следует из микрорайона Пиганово до «ул. Куйбышева». А с 14 мая его конечной остановкой станет «Гипермаркет «Глобус».Таким образом, маршрут № 20 С будет следующим:Пиганово - Институт защиты животных - ул.Родниковая - ул.Михалькова - Институтский городок - Юрьевец - Московское шоссе - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - Рябинка - ул.Чайковского - Черёмушки - ул.Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - ул.Белоконской - ул.Гастелло - Владимирский государственный университет - пл.Ленина - Всполье - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - Плавательный бассейн - Князь-Владимирское кладбище - Владимирский химический завод - ул.Дмитрия Погодина - Детская больница - Городская больница № 5 - Сады на Добросельской - ул. Егорова - ул.Комиссарова - универмаг «Восток» - Парк «Добросельский» - ул. Радищева - ул.Безыменского - Универсам - Магазин «Ополье» - Поворот на ул.Куйбышева - гипермаркет «Глобус».Графики и интервалы движения остаются прежними.