Президент США не попадется на те же уловки Пхеньяна, что ввели в заблуждение предыдущих президентов. Такое мнение высказал глава аппарата Белого дома Джон Келли. Их вводили в заблуждение, убеждали снять санкции, дать им денег, и они ничего не получали взамен, — напомнил он.

Президент США не попадется на те же уловки Пхеньяна, что ввели в заблуждение предыдущих президентов. Такое мнение высказал глава аппарата Белого дома Джон Келли. "Их вводили в заблуждение, убеждали снять санкции, дать им денег, и они ничего не получали взамен", — напомнил он.Джон Келли также не исключил, что переговоры с КНДР могут стать попыткой ввести американского лидера в заблуждение. Комментируя выход США из соглашения по ядерной программе Ирана, он высказал надежду, что это решение не нанесет вреда отношениям Вашингтона с союзниками.Как напоминает РИА Новости, накануне Дональд Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит лидеров Южной Кореи и КНДР, по итогам которого был взят курс на сближение и полную денуклеаризацию Корейского полуострова.