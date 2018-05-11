Бензин в России подорожает. Такую ситуацию не исключает ФАС. Исключить опережающий инфляцию рост цен на бензин на фоне повышения мировых нефтяных цен можно только при снижении акцизов.

Бензин в России подорожает. Такую ситуацию не исключает ФАС. Исключить опережающий инфляцию рост цен на бензин на фоне повышения мировых нефтяных цен можно только при снижении акцизов.Федеральная антимонопольная служба предложила Минфину обсудить введение гибких акцизов на топливо, сообщает ТАСС."Правительство не должно дремать сейчас в этой ситуации. Мы же понимаем, что в последнее время существенно акцизы были увеличены, — подчеркнул глава ФАС Игорь Артемьев. — Мы предложили министру финансов Антону Силуанову нашу идею возродить — так называемых плавучих акцизов".Артемьев напомнил, что когда на мировом нефтяном рынке баррель нефти преодолевает, например, отметку в 90 долларов, то акцизы соответственно уменьшаются.При этом Игорь Артемьев пояснил, что цены на топливо на внутреннем рынке сейчас на 16% ниже экспортной альтернативы. Bank of America ожидает, что цена на нефть временно преодолеет отметку в 90 долларов за баррель во второй половине 2019 года. При этом возможно достижение локальных пиков в 100 долларов. Также ожидается, что средняя цена Brent в 2018 году составит 70 долларов за баррель, а на следующий год увеличится до 75 долларов за бочку.Цена нефти на мировом рынке подскочила после решения президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. При этом Трамп не только пообещал вернуть старые санкции, которые были отменены в обмен на отказ Тегерана от собственного ядерного оружия и его разработки, но и ввести новые санкции к Ирану.Во время действия санкций добыча нефти в Иране упала почти на треть — до 2,8 миллиона баррелей в сутки. Из-за этого Иран переместился среди нефтедобывающих стран по объему производства нефти со второго на четвертое место. После отмены санкций в начале 2016 года Иран нарастил добычу до 3,8 миллиона баррелей в сутки и вернул себе бронзу в мировом нефтедобывающем рейтинге. При этом 2 миллиона баррелей черного золота при этом Тегеран экспортирует.