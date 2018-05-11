В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке произошел беспрецедентный случай: украинские снайперы угрожали российскому дипломату. Об инциденте сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке произошел беспрецедентныйслучай: украинские снайперы угрожали российскому дипломату. Об инцидентесообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.Судя по тому, что рассказала Захарова, в здание ООН царилнастоящий беспредел. В День Победы 9 мая украинская делегация организовала там мероприятиена тему пропаганды и недостоверных новостей. В нем почему-то участвовали бойцыВСУ, воевавшие на юго-востоке Украины. Они-то и угрожали физической расправойроссийскому дипломату, а именно – сотруднику департамента информации и печатиМИД.По словам Захаровой, которые приводит , мероприятие отличалосьантироссийским уклоном. "Украинская делегация не ожидала, что российскийучастник будет выступать, это стало для них неожиданностью. Закончилось вседействительно плачевно", – сказала дипломат.Она добавила, что украинская сторона на медийное мероприятиепригласила ветеранов АТО, в том числе людей, которые были представлены какснайперы, приехавшие с юго-востока Украины. После встречи эти люди в камуфляже подошлик российскому представителю и начали угрожать физической расправой."По ООН бегали люди в камуфляже, кричали,фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямыхугрозах", – заявила официальный представитель российского МИДа.Напомним, что около месяца назад в СМИ была запущенакампания о всерьез обсуждаемом в ООНвопросе о лишении России статуса постоянного члена Совета безопасности. Темувбросили в медийное пространство представители Украины. Тогда официальныйпредставитель российского МИД Мария Захарова высказалась весьма категорично обэтой безумной идее."Если задача развалить всю систему международныхотношений полностью, если задача перекроить мир под гегемонию одного, двух илигруппы стран, которая ведома одним политическим лидером или одной страной,возможно, так можно ставить вопрос", – заявила Захарова. Она отметила, чтосуществующие процедуры и сами цели, ради которых создавалась ООН, не позволяютговорить о подобной инициативе с точки зрения здравого смысла.