Во время акции 9 мая в столице могли прогреметь несколько взрывов. Смертельные теракты готовили сразу несколько групп преступников.

Во время акции 9 мая в столице могли прогреметь нескольковзрывов. Смертельные теракты готовили сразу несколько групп преступников.В шествии с портретами своихродственников, участников Великой Отечественной войны, приняли участие болеемиллиона человек. В "Бессмертном полку" шли президент России Владимир Путин, сербскийлидер Александр Вучич, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Последствия трагедии даже трудно представить.О готовившихся чудовищных терактах сообщилзаместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов. К счастью, спецслужбам удалосьпредотвратить нападение и задержать несколько групп с готовыми самодельнымивзрывными устройствами, передает ТАСС.Пословам Сыромолотова, преступники прибыли в Москву из Сибири, из Нового Уренгоя. "Там было проведено порядка 17 обысков и задержано20 человек", – рассказалзамминистра. Он добавил, что террористы собирались произвести взрывы во времядвижения колонны "Бессмертного полка".Примечательно, что на заметку одну из групп преступников,которая должна была совершить теракт на акции в Санкт-Петербурге, взяли еще в2017 году. Известно, что ее финансировали из Турции. Расследуя то дело,спецслужбы вышли на группу в Сибири.Движение "Бессмертный полк"в современном виде было инициировано в 2011 году в Томске журналистамиСергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Ранееподобные акции под иными названиями проходили в других городах страны. Такиемероприятия состоялись в 2004—2006 годах в Кузбассе (в городах Новокузнецке и Прокопьевске) и в 2007году – в Тюмени. Сейчас народноедвижение охватывает более 80 государств и территорий.