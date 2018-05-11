На площадках Центра культуры и искусства «На Соборной» в предстоящие выходные развернется уникальная книжная ярмарка с книгами, многие из которых невозможно найти в магазинах

Завтра в Центре культуры и искусства «На Соборной» Владимира стартует «Библио-Бу!фест». Этот фестиваль будет проходить четыре дня – 12-13 мая и 15-16 мая.На площадках Центра в предстоящие выходные развернется уникальная книжная ярмарка с книгами, многие из которых невозможно найти в магазинах, будет проходить интересный лекторий, различные мастер-классы, «круглые столы», дискуссии, встречи с интересными людьми.На фестиваль приедут известные писатели – Михаил Веллер, Вячеслав Шалыгин, Михаил Яснов, Далия Трускиновская, Мария Метлицкая, Алексей Калугин. Всего ожидается около тридцати литераторов, и многие из них приедут специально, чтобы пообщаться не только в формате встреч с читателями, но и чтобы обсудить важные проблемы истории и современности, профессиональные вопросы – и ко всему этому смогут присоединиться владимирцы.В рамках «Бу!Феста» за «круглым столом» российские и зарубежные писатели обсудят такие темы как «Русский образ жизни», «Россия в XXI веке», «История рода – история страны. Род Философовых в истории России» и «Гуманитарные индустрии: теория и практика».Кроме того, на фестивале запланировано проведение тренингов и викторин. Маститые сценаристы Сергеей Волков (сериал «Великая» про Екатерину II, фильм «Непрощенный») и Юрий Бурносов (сериалы «Мажор», «Лютый», «Обратная сторона Луны») проведут тренинг «Я пишу кино — Сценарий за час». Тут же участники тренинга попытаются написать сценарий короткометражки, где так или иначе упоминаются библиотеки или библиотекари, а потом снимут трейлер к своему будущему фильму. Просмотр готовых трейлеров состоится 13 мая в 15.00.Традиционно на Бу!фесте будет представлена ярмарка ремесленных изделий. Кроме того, в программе – чтение стихов владимирских поэтов, награждение участников литературных конкурсов. Обширная программа ждет и детей – для них будут организованы мастер-классы, образовательно-развлекательные занятия, игры и викторины от владимирских библиотек и детских издательств.Подробное расписание встреч и событий «Бу!Феста» можно будет получить при входе на фестиваль. Вход – свободный.