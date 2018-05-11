Зловещий человек Путин вынашивает зловещие намерения. И миссия Соединенных Штатов – его остановить. О великой задаче американцев и о том, как с ней справиться, сенатор Джон Маккейн рассказал в своей новой книге.

Зловещий человек Путин вынашивает зловещие намерения. И миссияСоединенных Штатов – его остановить. О великой задаче американцев и о том, какс ней справиться, сенатор Джон Маккейн рассказал в своей новой книге.Отрывки из произведения американского политика опубликованыв The Wall Street Journal. Значительная часть его посвящена борьбе совселенским злом в лице Владимира Путина."Зловещий человек" со зловещими намерениями -главным из которых является уничтожениепостроенного Вашингтоном либерального мирового порядка. Таким предстает передчитателем российский лидер. И каждый истинный американец должен проникнутьсяидеями, изложенными автором."Мы должны бороться с Путиным так же решительно, как онборется с нами. Мы остановим его, когда перестанем позволять нашим партийным иличным интересам подвергать наши интересы по национальной безопасности егохищничеству", – пишет Маккейн.Сенатор напоминает читателю об исключительности американскойнации. Это народ, объединенный идеалами – "а не этничностью илигеографическим месторасположением". И этих идеалов американцы решилипридерживаться не только дома, но и по всему миру, приводит отрывок изпубликации .В этой же книге сенатор пытается оправдаться за передачу вФБР досье на Дональда Трампа. Этот отрывок произведения публиковался раньше.Впроччем, Маккейн в своей новой книге заявил, что ни о чем не сожалеет. В этомдосье британского разведчика Стила сообщалось об инциденте с Дональдом Трампоми русскими девушками "с пониженной социальной ответственностью" вномере московского отеля.Джон Маккейн заявляет, что всего лишь выполнял свой долг,передав эту информацию в Федеральное бюро расследований. А кому это не нравится – могут идти к черту. Втом числе и Дональд Трамп, которого больной раком Маккейн даже не пригласил насвои похороны.