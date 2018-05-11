Зловещий человек Путин вынашивает зловещие намерения. И миссия
Соединенных Штатов – его остановить. О великой задаче американцев и о том, как
с ней справиться, сенатор Джон Маккейн рассказал в своей новой книге.
Зловещий человек Путин вынашивает зловещие намерения. И миссия
Соединенных Штатов – его остановить. О великой задаче американцев и о том, как
с ней справиться, сенатор Джон Маккейн рассказал в своей новой книге.
Отрывки из произведения американского политика опубликованы
в The Wall Street Journal. Значительная часть его посвящена борьбе со
вселенским злом в лице Владимира Путина.
"Зловещий человек" со зловещими намерениями -
главным из которых является уничтожение
построенного Вашингтоном либерального мирового порядка. Таким предстает перед
читателем российский лидер. И каждый истинный американец должен проникнуться
идеями, изложенными автором.
"Мы должны бороться с Путиным так же решительно, как он
борется с нами. Мы остановим его, когда перестанем позволять нашим партийным и
личным интересам подвергать наши интересы по национальной безопасности его
хищничеству", – пишет Маккейн.
Сенатор напоминает читателю об исключительности американской
нации. Это народ, объединенный идеалами – "а не этничностью или
географическим месторасположением". И этих идеалов американцы решили
придерживаться не только дома, но и по всему миру, приводит отрывок из
публикации .
В этой же книге сенатор пытается оправдаться за передачу в
ФБР досье на Дональда Трампа. Этот отрывок произведения публиковался раньше.
Впроччем, Маккейн в своей новой книге заявил, что ни о чем не сожалеет. В этом
досье британского разведчика Стила сообщалось об инциденте с Дональдом Трампом
и русскими девушками "с пониженной социальной ответственностью" в
номере московского отеля.
Джон Маккейн заявляет, что всего лишь выполнял свой долг,
передав эту информацию в Федеральное бюро расследований. А кому это не нравится – могут идти к черту. В
том числе и Дональд Трамп, которого больной раком Маккейн даже не пригласил на
свои похороны.