Футболист и полузащитник Локомотива Дмитрий Тарасов не будет представлять нашу страну на Чемпионате мира по футболу. Теперь хейтеры подтрунивают над спортсменом в Сети.

Футболист и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасовне будет представлять нашу страну на Чемпионате мира по футболу. Теперь хейтерыподтрунивают над спортсменом в Сети.Сегодня, 11 мая стали известны имена игроков, которыхвызвали на сборы для подготовки к этому важному спортивному событию, Фамилии экс-супруга Бузовой в нем не оказалось. Отметим,что лучшие друзья Тарасова братья Миранчуки получили приглашение, впрочем, каки Федор Смолов, Артем Дзюба, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Игорь Смольникови другие. Капитаном стал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.Почему Дмитрий вылетел из состава неизвестно, однако это непомешало любителям футбола саркастически подтрунивать над спортсменом в Сети.Летом у Дмитртия должна родится дочь, поэтому поклонники предположили, что теперьу него появится много свободного времени для помощи жене с новорожденным."Теперь у вас многосвободных вечеров с любимой😂😂😂😂😂как собственно и дней😂😂😂", "Ачто вы дальше будете делать ? Вы не прошли...", " "дав сборную его не взяли)))", – писали пользователи Сети. Особо злорадныевспомнили песню бывшей супруги спортсмена Ольги Бузовой "Хит-парад".В ней есть такие строки: "Ты не попал, или этот твой выстрел был нетому". По мнению поклонников Ольги, эти слова популярной исполнимтельницы напророчили позорный вылет из состава.Напомним, что 5 мая этого года ФК "Локомотив" подруководством тренера Юрия Семина стал чемпионом России."Красно-зеленые" выиграли чемпионат РФПЛ впервые с 2004 года и втретий раз в своей истории. В этом матче Дмитрий Тарасов рассек бровь,столкнувшись с Антоном Заболотным. Футболисту потребовалась медицинская помощь,сообщает .