Футболист и полузащитник Локомотива Дмитрий Тарасов
не будет представлять нашу страну на Чемпионате мира по футболу. Теперь хейтеры
подтрунивают над спортсменом в Сети.
Футболист и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов
не будет представлять нашу страну на Чемпионате мира по футболу. Теперь хейтеры
подтрунивают над спортсменом в Сети.
Сегодня, 11 мая стали известны имена игроков, которых
вызвали на сборы для подготовки к этому важному спортивному событию, Фамилии экс-супруга Бузовой в нем не оказалось. Отметим,
что лучшие друзья Тарасова братья Миранчуки получили приглашение, впрочем, как
и Федор Смолов, Артем Дзюба, Марио Фернандес, Федор Кудряшов, Игорь Смольников
и другие. Капитаном стал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев.
Почему Дмитрий вылетел из состава неизвестно, однако это не
помешало любителям футбола саркастически подтрунивать над спортсменом в Сети.
Летом у Дмитртия должна родится дочь, поэтому поклонники предположили, что теперь
у него появится много свободного времени для помощи жене с новорожденным.
"Теперь у вас много
свободных вечеров с любимой😂😂😂😂😂как собственно и дней😂😂😂", "А
что вы дальше будете делать ? Вы не прошли...", " "да
в сборную его не взяли)))", – писали пользователи Сети. Особо злорадные
вспомнили песню бывшей супруги спортсмена Ольги Бузовой "Хит-парад".
В ней есть такие строки: "Ты не попал, или этот твой выстрел был не
тому". По мнению поклонников Ольги, эти слова популярной исполнимтельницы напророчили позорный вылет из состава.
Напомним, что 5 мая этого года ФК "Локомотив" под
руководством тренера Юрия Семина стал чемпионом России.
"Красно-зеленые" выиграли чемпионат РФПЛ впервые с 2004 года и в
третий раз в своей истории. В этом матче Дмитрий Тарасов рассек бровь,
столкнувшись с Антоном Заболотным. Футболисту потребовалась медицинская помощь,
сообщает .