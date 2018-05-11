Глядя на подиум, так хочется воплотить в жизнь все самые ультрамодные бьюти-тренды и попробовать все новинки! Тем не менее, не каждое из нововведений в макияже смотрится уместно в реальной жизни.

Глядя на подиум, так хочетсявоплотить в жизнь все самые ультрамодные бьюти-тренды и попробовать все новинки!Тем не менее, не каждое из нововведений в макияже смотрится уместно в реальнойжизни.Арт-директор, ведущийпреподаватель и визажист школы-студии макияжа ARTBANDA Дарья Богатова рассказалаDni.Ru о том, как адаптировать модные трендык реальной жизни и как правильно использовать приемы подиумных визажистов.Искусственные веснушкиВеснушки всегда выглядят мило инежно, поэтому в этом сезоне их даже специально подрисовывают глиттером,цветным карандашом или подводкой. Цветные веснушки – очень яркий элемент мейка,поэтому в повседневном макияже смуглым шатенкам стоит присмотреться крыжевато-коричневым оттенкам карандаша, а блондинкам – к пепельно-коричневым.Если вам хочется нанести искусственные веснушки, которые продержатся чутьдольше, можно воспользоваться автозагаром или хной – тоненькой палочной илизубочисткой поставьте несколько точек на носу и щеках и смойте средство.Светодиодные ресницыДанный тренд пришел к нам смодных показов, где визажисты наклеивали по линии роста ресниц на верхнем илинижнем веке модели полоски со светодиодами. Чем заменить светящиеся всемицветами радуги LED-ресницы в повседневной жизни? На помощь придут неоновыестрелки, которые также привлекают всеобщее внимание к образу и придают взглядувыразительности и сияния. Толстые неоновые стрелки напомнят о стильных образахиз 80-х, а тонкие весьма просты в нанесении. Вам понадобятся лишь цветная тушь,подводка яркого цвета и палитра ярких теней. Постарайтесь подобрать одежду втон и сделать макияж умеренным, если только вы не собираетесь на праздник.Эффект зацелованных губБезусловный лидер и фаворит средитрендов в макияже – размазанный контур губ и будто случайно растекшаяся помада.На фотосессиях для глянцевых изданий мы можем наблюдать очень яркие, насыщенныеи сочные тона, которые будут смотреться не вполне уместно в реальной жизни. Этуромантичную и одновременно сексуальную технику макияжа губ можно применить идля свидания, если использовать нюдовые оттенки помады, а не кричащие цвета, атакже слегка размыть контур, не выходя за пределы губ.Необычные крепления накладныхресницВ этом сезоне визажисты придавалимоделям еще более драматичный вид при помощи накладных ресниц на нижнем веке.Если хочется попробовать варианты необычного использования искусственныхресниц, можно присмотреться к тренду крепить ресницы наоборот – кончиками квеку и корнями наружу. Подобные эксперименты будут смотреться вполне уместно вклубе или на фотосессии.АссиметричностьТенденция mix & match активнозавоевывает модные просторы: в инстаграм-профилях популярных визажистов всечаще стал появляться подчеркнуто ассиметричный макияж. На последних показахLouis Vuitton практически все модели носили ассиметричный мейк – к примеру,тени только на одном веке. Вряд ли хоть одна девушка решится выйти на улицу сподиумным ассиметричным макияжем, однако в ежедневном мейке вполне возможноповторить тенденцию в качестве оригинального элемента. Помады разных, но схожихоттенков на верхней и нижней губе или разноцветный кайал на слизистой глаз –еле заметные несимметричные детали добавят образу игривости, если вы сумеетеудачно подчеркнуть контраст.