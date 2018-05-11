Глядя на подиум, так хочется
воплотить в жизнь все самые ультрамодные бьюти-тренды и попробовать все новинки!
Тем не менее, не каждое из нововведений в макияже смотрится уместно в реальной
жизни.
Глядя на подиум, так хочется
воплотить в жизнь все самые ультрамодные бьюти-тренды и попробовать все новинки!
Тем не менее, не каждое из нововведений в макияже смотрится уместно в реальной
жизни.
Арт-директор, ведущий
преподаватель и визажист школы-студии макияжа ARTBANDA Дарья Богатова рассказала
Dni.Ru о том, как адаптировать модные тренды
к реальной жизни и как правильно использовать приемы подиумных визажистов.
Искусственные веснушки
Веснушки всегда выглядят мило и
нежно, поэтому в этом сезоне их даже специально подрисовывают глиттером,
цветным карандашом или подводкой. Цветные веснушки – очень яркий элемент мейка,
поэтому в повседневном макияже смуглым шатенкам стоит присмотреться к
рыжевато-коричневым оттенкам карандаша, а блондинкам – к пепельно-коричневым.
Если вам хочется нанести искусственные веснушки, которые продержатся чуть
дольше, можно воспользоваться автозагаром или хной – тоненькой палочной или
зубочисткой поставьте несколько точек на носу и щеках и смойте средство.
Светодиодные ресницы
Данный тренд пришел к нам с
модных показов, где визажисты наклеивали по линии роста ресниц на верхнем или
нижнем веке модели полоски со светодиодами. Чем заменить светящиеся всеми
цветами радуги LED-ресницы в повседневной жизни? На помощь придут неоновые
стрелки, которые также привлекают всеобщее внимание к образу и придают взгляду
выразительности и сияния. Толстые неоновые стрелки напомнят о стильных образах
из 80-х, а тонкие весьма просты в нанесении. Вам понадобятся лишь цветная тушь,
подводка яркого цвета и палитра ярких теней. Постарайтесь подобрать одежду в
тон и сделать макияж умеренным, если только вы не собираетесь на праздник.
Эффект зацелованных губ
Безусловный лидер и фаворит среди
трендов в макияже – размазанный контур губ и будто случайно растекшаяся помада.
На фотосессиях для глянцевых изданий мы можем наблюдать очень яркие, насыщенные
и сочные тона, которые будут смотреться не вполне уместно в реальной жизни. Эту
романтичную и одновременно сексуальную технику макияжа губ можно применить и
для свидания, если использовать нюдовые оттенки помады, а не кричащие цвета, а
также слегка размыть контур, не выходя за пределы губ.
Необычные крепления накладных
ресниц
В этом сезоне визажисты придавали
моделям еще более драматичный вид при помощи накладных ресниц на нижнем веке.
Если хочется попробовать варианты необычного использования искусственных
ресниц, можно присмотреться к тренду крепить ресницы наоборот – кончиками к
веку и корнями наружу. Подобные эксперименты будут смотреться вполне уместно в
клубе или на фотосессии.
Ассиметричность
Тенденция mix & match активно
завоевывает модные просторы: в инстаграм-профилях популярных визажистов все
чаще стал появляться подчеркнуто ассиметричный макияж. На последних показах
Louis Vuitton практически все модели носили ассиметричный мейк – к примеру,
тени только на одном веке. Вряд ли хоть одна девушка решится выйти на улицу с
подиумным ассиметричным макияжем, однако в ежедневном мейке вполне возможно
повторить тенденцию в качестве оригинального элемента. Помады разных, но схожих
оттенков на верхней и нижней губе или разноцветный кайал на слизистой глаз –
еле заметные несимметричные детали добавят образу игривости, если вы сумеете
удачно подчеркнуть контраст.