Въезд автобусов в Екатеринбург во время чемпионата мира по футболу будет ограничен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском управлении автомобильных дорог.

Въезд автобусов в Екатеринбург во время чемпионата мира по футболу будет ограничен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском управлении автомобильных дорог.Право на въезд будет только у автобусов, курсирующих по регулярным маршрутам, и у тех единиц транспорта, которые имеют разрешение от уполномоченного территориального органа полиции. Остальным будут предоставлены парковочные места или предложены варианты объезда Екатеринбурга по кольцевой дороге.Просим воздержаться от поездок на служебных и заказных автобусах, а по возможности использовать железнодорожный транспорт, — говорят в Уралуправтодоре.Напомним, ранее об ограничениях на въезд в Екатеринбург во время матчей чемпионата мира по футболу заявляли перевозчики Кургана. Речь шла об автобусах, которые не оснащены системой Эра-Глонасс. Тогда вопросом занялись даже областные власти. Впрочем, некоторые наблюдатели удивились тому, что перевозчики до сих пор не подключили такую систему. Стоит подключение к ней порядка 25 тыс. рублей.