Пока критики ругают российскую конкурсантку Евровидения за отсутствие слуха и голоса, другие уверены, что всему виной заговор против России.
Пока критики ругают российскую конкурсантку Евровидения за отсутствие слуха и голоса, другие уверены, что всему виной заговор против России.
"Юлия Самойлова – человек сложной
судьбы, но с очень яркими вспышками успеха. Она обладает огромным творческим потенциалом
и ярким талантом, поэтому ее популярность сейчас вполне логична. То, что она не
прошла дальше отборочного этапа "Евровидения" – тоже вполне логичная история. Вижу,
что всевозможные конкурсы и соревнования – совсем не ее история. По карме певице
определенно светит успех, слава и творческая реализация, но ей необходимо
двигаться своим путем, соревнование с другими всегда для нее будет проходить
вовсе не так гладко, как хотелось бы. Именно с этим и связана столь тяжелая
история Юлии с Евровидением", – рассказала Dni.Ru .
Если все это наложить на
политическую ситуацию, фигурантом которой она оказалась, то можно сказать, что
она стала просто жертвой. "Провал было действительно тяжело перенести морально,
но Юлия справилась. Проблема в том, что в пути, по которому она пошла, осталось
мало места для творчества, весь исход ситуации изначально был определен
политическими мотивами еще в прошлом году. Тем не менее, большой успех у Юлии
только впереди", – уверена медиум.
Как сообщила гадалка, в судьбе
Самойловой большую роль сыграет и миссионерская деятельность, ведь в нашей
стране проблемам инвалидов уделяется недостаточно внимания. "Юлия своим
примером может исправить ситуацию настолько, насколько у нее хватит сил и
ресурсов. Здоровью самой Юлии ничего не угрожает, хоть ее вымотала морально вся
эта история с Евровидением, – отметила Абравитова. – Хочу так же добавить, что
на сегодняшний момент какой бы исполнитель не был представлен от нашей страны
на конкурсе, исход был бы тот же. Все определяют политические мотивы, а против
России сегодня настроены очень многие".