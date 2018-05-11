Пока критики ругают российскую конкурсантку Евровидения за отсутствие слуха и голоса, другие уверены, что всему виной заговор против России.

Пока критики ругают российскую конкурсантку Евровидения за отсутствие слуха и голоса, другие уверены, что всему виной заговор против России."Юлия Самойлова – человек сложнойсудьбы, но с очень яркими вспышками успеха. Она обладает огромным творческим потенциаломи ярким талантом, поэтому ее популярность сейчас вполне логична. То, что она непрошла дальше отборочного этапа "Евровидения" – тоже вполне логичная история. Вижу,что всевозможные конкурсы и соревнования – совсем не ее история. По карме певицеопределенно светит успех, слава и творческая реализация, но ей необходимодвигаться своим путем, соревнование с другими всегда для нее будет проходитьвовсе не так гладко, как хотелось бы. Именно с этим и связана столь тяжелаяистория Юлии с Евровидением", – рассказала Dni.Ru .Если все это наложить наполитическую ситуацию, фигурантом которой она оказалась, то можно сказать, чтоона стала просто жертвой. "Провал было действительно тяжело перенести морально,но Юлия справилась. Проблема в том, что в пути, по которому она пошла, осталосьмало места для творчества, весь исход ситуации изначально был определенполитическими мотивами еще в прошлом году. Тем не менее, большой успех у Юлиитолько впереди", – уверена медиум.Как сообщила гадалка, в судьбеСамойловой большую роль сыграет и миссионерская деятельность, ведь в нашейстране проблемам инвалидов уделяется недостаточно внимания. "Юлия своимпримером может исправить ситуацию настолько, насколько у нее хватит сил иресурсов. Здоровью самой Юлии ничего не угрожает, хоть ее вымотала морально всяэта история с Евровидением, – отметила Абравитова. – Хочу так же добавить, чтона сегодняшний момент какой бы исполнитель не был представлен от нашей странына конкурсе, исход был бы тот же. Все определяют политические мотивы, а противРоссии сегодня настроены очень многие".