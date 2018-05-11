Сериал о Виталине продолжается. И, как говорят, будет длиться еще четыре месяца. Зрители ждут развязки, а Первый канал готов им угодить.

Сериал о Виталине продолжается. И, как говорят, будет длиться еще четыре месяца. Зрители ждут развязки, а Первый канал готов им угодить.Репортеры НТВ выяснили, что если изначально за каждый эфир бывшая молодая супруга Джигарханяна брала от 700 тысяч до одного миллиона рублей, то теперь требует до пяти миллионов. То, что Виталина получает хорошие деньги за участие в ток-шоу, подтверждает и ее бывшая товарка Элина Мазур: "У Виталины, насколько я знаю, контракт с Первым каналом на полгода. А значит, до конца лета она будет туда ходить. Других источников дохода у нее нет. А на каналах хорошо платят"."Редакторы "Пусть говорят!" за голову взялись, узнав, что теперь полгода им надо придумывать сюжеты и истории в связи с Цымбалюк-Романовской, ведь все уже давно обговорено и обсосано в связи с ее разводом. Поэтому на канале решили уговорить Прохора Шаляпина за десять миллионов сыграть любовь, а потом, возможно, и брак с бывшей зазнобой Джигарханяна", – цитирует Мазур газета.Стоит заметить, что кандидатура Шаляпина возникла не сразу. Телевизионщики в коридорах "Останкино" уверяют, что рассматривалось несколько вариантов на роль потенциального мужа для Виталины. Например, была идея сделать ее женихом Тимура Еремеева, новоявленного сына покойного ныне актера Спартака Мишулина, но парень бежал без оглядки. Только этого скандала ему не доставало!Напомним, некоторое время назад в группе в соцсети "ВКонтакте", посвященной звездам нашей эстрады, появился снимок обнимающихся Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Казалось, опубликовали и бог с ними, вот только из 100 комментариев под фото ни одного положительного. Мало того, сложно найти даже нейтральное мнение об этих знаменитостях. Некоторые подписчики уверены, что певцу и пианистке пора перестать срамить себя с экранов и заняться творчеством. "Как же надоели они людям, бездельники, телевизионщики допускают, чтобы они за счет шоу жили не тужили. Да у нас не телевидение, а сплошное шоу", - отмечали люди.