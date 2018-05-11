В Москве стартовала акция День без турникетов. В ближайшие два дня горожане смогут побывать на закрытых предприятиях, куда в другое время попасть без пропуска невозможно. Всего в списке 50 заводов и научных центров. Причем, в этом году акция проводится в новом формате.

В Москве стартовала акция "День без турникетов". В ближайшие два дня горожане смогут побывать на закрытых предприятиях, куда в другое время попасть без пропуска невозможно. Всего в списке 50 заводов и научных центров. Причем, в этом году акция проводится в новом формате.НИИ авиационных систем разрабатывает программное обеспечение для российских самолетов. Попасть сюда в обычные дни посторонним людям просто невозможно, предприятие режимное, закрытое. Но сегодня здесь сделали исключение и открыли двери для всех желающих.Сердце предприятия — лаборатория. Здесь можно оказаться за штурвалом самых современных воздушных судов. Например, эти комплексы имитируют полеты лайнера Sukhoi Superjet-100. Специалисты работают над модернизацией его систем управления."Тут и графика, и возможность разобраться, как работают самолетные системы, двигатели. То есть в принципе на всех можем найти что-то интересное", — рассказывает Валентин Златомрежев, начальник лаборатории Государственного института авиационных систем.Кабина новейшего российского лайнера МС-21. Система способна моделировать абсолютно любую ситуацию, которая может возникнуть в небе и на земле. Первую обзорную экскурсию проводят для одаренных школьников Москвы."На предприятии достаточно много молодых сотрудников. У нас есть две базовых кафедры, мы с удовольствием берем к себе выпускников на работу. И к нам с удовольствием они приходят из МАИ, МГТУ. Ждем вас!" – говорит Владислав Косинчук, первый заместитель генерального директора ГОСНИИАС.- Я увидел по-настоящему высокие технологии. Ходил на симулятор, попробовал проект самолета. Это сложно! Я, скорее всего, буду работать в этой отрасли.- А кем именно?- Конструктором самолетов.Увидеть все эти уникальные комплексы и прототипы можно 10 и 11 мая. В рамках акции "День без турникетов" свои двери откроют больше 50 предприятий столицы."Я надеюсь, ребята, вам понравилась сегодня эта экскурсия. Записывайтесь на другие предприятия. Мы в этом году проведем четыре таких дня открытых дверей на предприятиях Москвы, начиная от кондитерских предприятий до авиационных", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В этот раз акция пройдет в новом формате. Впервые в ней будут участвовать известные спортсмены, артисты и популярные блогеры. Чтобы попасть на экскурсию, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте turniketov.net. Все экскурсии абсолютно бесплатные.