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<a href="http://33live.ru/novosti/11-05-2018-deputaty-predlozhili-otmenit-transpornyj-nalog-dlya-elektromobilej.html" target="_blank">Депутаты предложили отменить транспорный налог для электромобилей</a> - Соответствующую инициативу внесли депутаты от фракции ЛДПР и, в случае принятия, она может быть реализована уже в следующем году.