Великобритания выполнила требования Москвы о дипломатическом паритете и сократила численность сотрудников британских дипмиссий в России.

Великобритания выполнила требования Москвы о дипломатическом паритете и сократила численность сотрудников британских дипмиссий в России."Требования МИД РФ были исполнены в установленные сроки", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства Великобритании в Москве.Российские дипломаты были высланы из Лондона после того, как Великобритания обвинила российские власти в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. К действиям Британии присоединились и другие европейские страны.В ответ МИД России в качестве ответной меры предложили Лондону в месячный срок сократить персонал своих дипмиссий в РФ таким образом, чтобы суммарное количество работников соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании."Россия предложила паритет. У британцев более чем на 50 человек больше", — сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Российские власти категорически отвергают любую причастность к делу об отравлении Скрипалей. По мнению посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, этот инцидент является провокацией британской разведки, направленной на сдерживание России.