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<a href="http://33live.ru/novosti/11-05-2018-dobivayutsya-otstavki-glavy-cherez-sud.html" target="_blank">Добиваются отставки главы через суд</a> - Снимают с должности через суд. Жители Филипповского сельского поселения в Киржчаском районе вместе с Cоветом народных депутатов добиваются отставки главы местной администрации. У людей претензии к чиновнику по расходованию бюджетных средств, коммерческой деятельности и продаже земли под мусорный полигон. Киржачский суд уже отстранил главу администрации от должности, но Олег Иванов подал апелляцию. На чью сторону встали областные служители Фемиды? На заседании суда побывала Валерия Саенко.