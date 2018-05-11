Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об ответственности за соблюдение санкций против России Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 17 мая, во втором — 22 мая, в третьем — 24 мая.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об ответственности за соблюдение санкций против России Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 17 мая, во втором — 22 мая, в третьем — 24 мая.Спикер уточнил, что законопроект фактически будет рассматриваться "синхронно с законопроектом об ответных мерах на американские санкции".По данным РИА Новости, 22 мая также планируется рассмотреть законопроект об ответных мерах на действия США и других стран во втором чтении, а 24 мая – в третьем.Кроме того, 14 мая, предположительно, в Госдуму будет внесен законопроект об уголовной ответственности для физических лиц за исполнение в России санкций США.