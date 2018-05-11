Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко сообщил о намерении завершить карьеру игрока. На данный момент россиянин не имеет профессионального контракта, а последним его клубом был московский Арарат, с которым соглашение было расторгнуто в ноябре 2017 года.

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко сообщил о намерении завершить карьеру игрока. На данный момент россиянин не имеет профессионального контракта, а последним его клубом был московский "Арарат", с которым соглашение было расторгнуто в ноябре 2017 года."Мне кажется, что пришло время завершить карьеру, — приводит слова Павлюченко ТАСС. – Думаю, что новых предложений по контракту уже не будет, но еще какое-то время, конечно, подожду. При этом, я почти уверен, что в ближайшее время объявлю о своем уходе официально"."Я думал над проведением прощального матча, но пока все-таки не до конца уверен, насколько он нужен. В этом вопросе нет никакой конкретики, — цитирует нападающего Чемпионат.Com. Но если все-таки организовывать, то позвал бы многих партнеров по "Тоттенхэму": Бэйла, Модрича, ван дер Ваарта и Крауча. Думаю, если пригласить всех, с кем играл, то тысяч 10-15 болельщиков собралось бы, особенно, если проводить матч в Волгограде".Напомним, что Павлюченко выступал за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московский "Спартак", английский "Тоттенхэм", московский "Локомотив", краснодарскую "Кубань", екатеринбургский "Урал". За сборную России он отыграл 51 матч и забил 21 гол.