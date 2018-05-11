Изменения в проект закона об ответных санкциях в отношении стран, поддерживающих антироссийские шаги, сняли опасения профессионального медицинского сообщества относительно запрета ввоза американских лекарственных препаратов. Об этом заявила глава Центра паллиативной медицины в Москве Анна Федермессер. По ее словам, медицинские эксперты довольны отказом российских властей от этой идеи.
Изменения в проект закона об ответных санкциях в отношении стран, поддерживающих антироссийские шаги, сняли опасения профессионального медицинского сообщества относительно запрета ввоза американских лекарственных препаратов. Об этом заявила глава Центра паллиативной медицины в Москве Анна Федермессер. По ее словам, медицинские эксперты довольны отказом российских властей от этой идеи.
В Госдуме продолжается широкое обсуждение законопроекта, предлагающего
ответные меры на антироссийские санкции Запада. Сегодня депутаты вместе с экспертами
и представителями общественности обсуждали документ в рамках заседания Совета
по законотворчеству при спикере нижней палаты парламента Вячеславе Володине.
Обсуждаемые изменения в первоначальный вариант проекта
закона сняли опасения, касающиеся возможности запрета импорта лекарств из США. По
словам Анны Федермессер, во втором чтении, когда будут вноситься поправки в
текст документа, этот вопрос будет закрыт.
"Предложенный вариант ко второму чтению говорит о том,
что все эти меры воздействия, установленные данным проектом, не будут
распространяться на жизненно-необходимые товары, аналоги которых не
производятся в России или в иных иностранных государствах", – сказала она.
Федермессер уточнила, что из текста "вообще сейчас исчезло слово
"лекарственные препараты", что радует, и вообще исчезло упоминание
медицинских изделий".
По ее словам, у представителей общественности и специалистов
медицинской и социальной сфер были опасения, что законопроект о контрсанкциях может
стать "вторым "законом Димы Яковлева". При этом, по мнению руководителя
Центра паллиативной медицины в Москве, "в сфере производства лекарств
наличие конкурентной продукции из других стран так же важно, как и в любой
другой сфере".
"Наличие "дженериков" ни в коем случае не
может является достаточным основанием, чтобы сюда не попадали другие товары
лекарства, так как бывает аллергия, индивидуальная непереносимость, бывает
масса всего, – сказала Анна Федермессер. – И если мы с вами можем выбирать
водку разных производителей или автомобили, почему мы с вами не должны выбирать
лекарства разных производителей".
Она призналась, что шла на заседание Совета в Госдуму
"с настроем "кусаться и бодаться", а вышла довольная".
"Все-таки мы общество и наши бесконечные письма, и наша уверенность в
своей правоте тоже имеет значение, – передает ее слова "Интерфакс". -
Государство должно работать, защищая интересы своих граждан, а не
противодействия интересам других государств", – заявила Федермессер.
Первый зампред Госдумы Иван Мельников, в свою очередь, рассказал,
что в процессе доработки законопроекта решено отказаться от запрета на импорт в
Россию из США лекарств, аналоги которых есть в нашей стране. Речь идет об
исключении из текста упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг. "Оставить
только, какие меры воздействия могут применяться", – сообщил
парламентарий.
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект об ответных
санкциях 15 мая. Документ будет приниматься вместе с постановлением по его
доработке ко второму чтению. Планируется, что до конца месяца закон будет
принят окончательно. Его проект был внесен в нижнюю палату парламента 13
апреля. Авторами стали лидеры всех думских фракций и спикер палаты Вячеслав Володин.