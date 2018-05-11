Изменения в проект закона об ответных санкциях в отношении стран, поддерживающих антироссийские шаги, сняли опасения профессионального медицинского сообщества относительно запрета ввоза американских лекарственных препаратов. Об этом заявила глава Центра паллиативной медицины в Москве Анна Федермессер. По ее словам, медицинские эксперты довольны отказом российских властей от этой идеи.

Изменения в проект закона об ответных санкциях в отношении стран, поддерживающих антироссийские шаги, сняли опасения профессионального медицинского сообщества относительно запрета ввоза американских лекарственных препаратов. Об этом заявила глава Центра паллиативной медицины в Москве Анна Федермессер. По ее словам, медицинские эксперты довольны отказом российских властей от этой идеи.В Госдуме продолжается широкое обсуждение законопроекта, предлагающегоответные меры на антироссийские санкции Запада. Сегодня депутаты вместе с экспертамии представителями общественности обсуждали документ в рамках заседания Советапо законотворчеству при спикере нижней палаты парламента Вячеславе Володине.Обсуждаемые изменения в первоначальный вариант проектазакона сняли опасения, касающиеся возможности запрета импорта лекарств из США. Пословам Анны Федермессер, во втором чтении, когда будут вноситься поправки втекст документа, этот вопрос будет закрыт."Предложенный вариант ко второму чтению говорит о том,что все эти меры воздействия, установленные данным проектом, не будутраспространяться на жизненно-необходимые товары, аналоги которых непроизводятся в России или в иных иностранных государствах", – сказала она.Федермессер уточнила, что из текста "вообще сейчас исчезло слово"лекарственные препараты", что радует, и вообще исчезло упоминаниемедицинских изделий".По ее словам, у представителей общественности и специалистовмедицинской и социальной сфер были опасения, что законопроект о контрсанкциях можетстать "вторым "законом Димы Яковлева". При этом, по мнению руководителяЦентра паллиативной медицины в Москве, "в сфере производства лекарствналичие конкурентной продукции из других стран так же важно, как и в любойдругой сфере"."Наличие "дженериков" ни в коем случае неможет является достаточным основанием, чтобы сюда не попадали другие товарылекарства, так как бывает аллергия, индивидуальная непереносимость, бываетмасса всего, – сказала Анна Федермессер. – И если мы с вами можем выбиратьводку разных производителей или автомобили, почему мы с вами не должны выбиратьлекарства разных производителей".Она призналась, что шла на заседание Совета в Госдуму"с настроем "кусаться и бодаться", а вышла довольная"."Все-таки мы общество и наши бесконечные письма, и наша уверенность всвоей правоте тоже имеет значение, – передает ее слова "Интерфакс". -Государство должно работать, защищая интересы своих граждан, а непротиводействия интересам других государств", – заявила Федермессер.Первый зампред Госдумы Иван Мельников, в свою очередь, рассказал,что в процессе доработки законопроекта решено отказаться от запрета на импорт вРоссию из США лекарств, аналоги которых есть в нашей стране. Речь идет обисключении из текста упоминания конкретных отраслей, товаров и услуг. "Оставитьтолько, какие меры воздействия могут применяться", – сообщилпарламентарий.Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект об ответныхсанкциях 15 мая. Документ будет приниматься вместе с постановлением по егодоработке ко второму чтению. Планируется, что до конца месяца закон будетпринят окончательно. Его проект был внесен в нижнюю палату парламента 13апреля. Авторами стали лидеры всех думских фракций и спикер палаты Вячеслав Володин.