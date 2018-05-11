Считаные дни остались до грандиозной премьеры на телеканале Россия 1. Лига удивительных людей — за победу будут бороться самые сильные и самые умные со всего мира.

Считаные дни остались до грандиозной премьеры на телеканале "Россия 1". "Лига удивительных людей" — за победу будут бороться самые сильные и самые умные со всего мира. Больше двадцати стран! Ведущий — Дмитрий Губерниев. В жюри — Николай Валуев, Памела Андерсон, Мария Аронова, Николай Басков. Первый выпуск уже в это воскресенье, 13 мая. За кулисами проекта побывал Олег Пакшин.На глазах зрителей в студии и миллионов телезрителей у экранов происходит то, что кажется невероятным! Впервые в истории мирового телевидения — самые удивительные люди планеты против обладателей исключительных талантов из России.На заграничных гастролях их номер "Шар смелости" иначе, как "шаром смерти" не называют: если хоть один из мотоциклистов ошибется на сантиметр, катастрофа ждет всех, а их в металлическом шаре диаметром едва больше трех метров сразу трое.Кинозвезда Памела Андерсон впервые в жюри телевизионного шоу! Но даже такая ослепительная блондинка не может отвлечь внимание от происходящего на сцене.Чтобы попасть в "Лигу", быть просто удивительным недостаточно, нужно уметь удивлять всех так, как никто другой! Номера, которые достойны Книги рекордов Гиннеса, участники, за плечами которых чемпионские титулы и выступления на самых больших аренах и сценах мира. Каждый выпуск "Лиги" будет незабываемым состязанием в исключительности.В новом шоу участвуют самые удивительные люди планеты. Джош из Далласа — девятикратный золотой призер чемпионатов мира по жонглированию, такому участнику не страшно даже доверить свою жизнь!Решатся ли мировые знаменитости лечь под мачете, чтоб проверить уникальность талантов участников "Лиги"? И кто окажется сильнее и ловчее всех на планете?Самое яркое зрелище весеннего телесезона теперь каждое воскресенье на телеканале "Россия 1". Премьера уже 13 мая в 18-00.