Турецкий футболист Истанбул Башакшехир Арда Туран, арендованный у испанской Барселоны, заработал 16 матчей дисквалификации за оскорбление и физическое воздействие на арбитра матча. Инцидент произошел в матче 32-го тура чемпионата Турции против Сивасспора (1:1).

Турецкий футболист "Истанбул Башакшехир" Арда Туран, арендованный у испанской "Барселоны", заработал 16 матчей дисквалификации за оскорбление и физическое воздействие на арбитра матча.Инцидент произошел в матче 32-го тура чемпионата Турции против "Сивасспора" (1:1). На 94-й минуте игрок раскритиковал действия бокового рефери, сопроводив это оскорблениями и физическим воздействием.За свои нападки полузащитник получил красную карточку, а позже специальная комиссия решила наказать турка 16-матчевым баном: 10 игр он получил за нападение на арбитра, три игры – за угрозы в его адрес, и еще три – за оскорбления. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на AFP, также Туран подвергся штрафу в 9200 долларов.Напомним, что права на Турана принадлежат "Барселоне", которая отдала игрока в аренду.