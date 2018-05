Что интересного готовится в Москве в ближайшее время? Ответ на этот вопрос дают Dni.Ru в своем традиционном обзоре самых ярких и значимых событий недели.

Что интересного готовится в Москве в ближайшее время? Ответ на этотвопрос дают Dni.Ru в своем традиционном обзоре самых ярких изначимых событий недели.11 мая, пятницаВ театре им. Пушкина состоитсяпремьера спектакля по произведению классика британской литературы ТомаСтоппарда "Влюбленный Шекспир".Это веселая фантазия на тему биографии самого Шекспира, где молодойдраматург обретает вдохновение благодаря любви к Виоле де Лессепс и создает свойшедевр – "Ромео и Джульетта". Зрителей ждут запоминающиеся герои, неожиданныеповороты сюжета, искренние эмоции и подлинная поэзия. Режиссер – ЕвгенийПисарев. В ролях: Уилл Шекспир – Кирилл Чернышенко/Дмитрий Власкин, Виола деЛессепс – Таисия Вилкова, Кит Марло – Андрей Кузичев и другие.В "ГлавClub Green Concert"выступит Хелависа, которая презентует свой альбом "Люцифераза". Пятничноевыступление будет называться "Средняя температура по планете Люцифераза – 36’6"– это означает, что на сцене этим вечером будут только Хелависа и гитаристСергей Вишняков, 36 струн арфы, 6 струн гитары и два голоса. Название субботнейпрограммы – "Люцифераза – Хелависа и коллеги", на сцену выйдут музыканты изгруппы "Мельница". Гостей будут ждать совершенно новые песни, старые хиты изрепертуара Хелависы, минималистичные версии песен "Мельницы", а также любимыекаверы.12 мая, субботаВ ДК им.Зуева покажут мюзикл"Царевна-Лягушка. Вся правда о ней...". Это абсолютно новый взгляд наизвестную всем с детства сказку. Зрители встретятся не только с классическимиперсонажами Иваном-царевичем, Василисой Прекрасной, Кощеем Бессмертным идругими, но и познакомятся с новыми – Огневушкой-Поскакушкой, Жар-Птицей, ЕленойПремудрой. Это веселый и поучительный музыкальный спектакль, где в наличии яркиекостюмы, выполненные по мотивам костюмированного бала в Зимнем дворце 1903года, и красочные декорации. Актерыбудут держать внимание не только детей, но и взрослых.В Детском музыкальном театреимени Наталии Сац покажут постановку "Жизнь и необыкновенные приключенияОливера Твиста". Этот мюзикл был написан Александром Чайковским специально позаказу Театра Наталии Сац. В роли детей – настоящие дети, которые занималисьактерским и вокальным мастерством в Детской студии при театре и репетировали наравнесо взрослыми актерами. Режиссер-постановщик Георгий Исаакян рассказывает: "Этотроман Диккенса, роман – приключение о взрослении и становлении человека, оченьвписывается в концепцию нашего театра, театра для всей семьи".13 мая, воскресеньеВ клубе "Союз Композиторов"выступит "Dani Yard Orchestra". Это аж шестнадцать талантливых столичныхмузыкантов, знающих толк в своем деле. Коллектив исполняет сложный репертуар,где сочетается электронная, оркестровая джазовая музыка и смелые творческиеэксперименты. Зрителей ждет зажигательный Фанк, Джаз-Фьюжн и Acid-Jazz.14 мая, понедельникВ Театре на Юго-Западе покажуттрагедию Уильяма Шекспира "Макбет". Шотландия тонет в раздорах, войны непрекращаются, и потусторонние силы вырываются на волю, затмевая разум.Тщеславие сводит с ума, а власть толкает на преступление. Какова вообще природапреступления, как не поддаться искушению и сохранить себя – эти вопросы будутзатронуты в постановке.15 мая, вторникВ Московском театре "ШколаСовременной Пьесы" покажут спектакль-ассоциацию "Фрейд" на тему жизни итворчества великого австрийского психоаналитика, психиатра и невролога. Воснове театрального проекта лежат ключевые биографические события, которыеповлияли на личность Зигмунда Фрейда. Почему мужчину, прожившего всю жизнь содной женщиной, так интересовала тема секса, желаний и животная человеческаяприрода? Какой след оставила на нем первая любовь? Создатели говорят, чтоспектакль "Фрейд" – это возможность понять свою сущность, свои желания истрасти посредством театральной действительности.16 мая, средаВ "Крокус Сити Холле" выступит ДжеймсБлант, автор знаковых хитов 2000-х "You're Beautiful" и "Goodbye My Lover". Современи его триумфального взлета к вершине славы прошло уже много лет, выпущеномного свежего материала. Сам Блант говорит о своем нынешнем творчестве: "Этопо-настоящему новый старт для меня. Говорят, если ты не меняешься, значит тыумираешь. Сейчас, когда я записал свой пятый альбом, я не могу с этим несогласиться".17 мая, четвергВ "ГлавClub Green Concert" выступят корифеи альтернативногорока, шотландская группа "The Jesus and Mary Chain".Их называют создателями шугейза: в 1985 году вышла пластинка "Psychocandy",которая стала одной из самых влиятельных работ в истории жанра. В 2017 году музыкантывыпустили первый за 19 лет альбом "Damage and Joy", который получился оченьмощным и стал поводом для очередного турне.И вот у московских поклонников есть возможность увидеть своих любимцеввживую.В Центральном Доме Актерасостоится премьера трагикомедии о любви, ревности и других актуальных вопросахсовременности "Идеальный фасон". За несколько часов до Нового Года в мастерскуюпортного приходит человек, которому нужно срочно зашить порвавшиеся брюки. Итут внезапно перед зрителем начинает разворачиваться история любовноготреугольника. Даму, возлюбленную обоих – зритель не увидит, но будет знать оней все по рассказам соперников: по-детски трогательного, впечатлительного,робкого господина зрелого возраста в исполнении Евгения Воскресенского иэкспрессивного, напористого молодого бизнесмена в исполнении Павла Майкова. Вражда соперников перерастет в крепкуюмужскую дружбу.В кино выходит отвязныйсупергеройский комедийный боевик "Дэдпул 2". Героя ждут новые враги и друзья,ситуации разной степени остроты и нелепости. Поклонники первой части, скореевсего, останутся довольны.