Что интересного готовится в Москве в ближайшее время? Ответ на этот
вопрос дают Dni.Ru в своем традиционном обзоре самых ярких и
значимых событий недели.
Что интересного готовится в Москве в ближайшее время? Ответ на этот
вопрос дают Dni.Ru в своем традиционном обзоре самых ярких и
значимых событий недели.
11 мая, пятница
В театре им. Пушкина состоится
премьера спектакля по произведению классика британской литературы Тома
Стоппарда "Влюбленный Шекспир".
Это веселая фантазия на тему биографии самого Шекспира, где молодой
драматург обретает вдохновение благодаря любви к Виоле де Лессепс и создает свой
шедевр – "Ромео и Джульетта". Зрителей ждут запоминающиеся герои, неожиданные
повороты сюжета, искренние эмоции и подлинная поэзия. Режиссер – Евгений
Писарев. В ролях: Уилл Шекспир – Кирилл Чернышенко/Дмитрий Власкин, Виола де
Лессепс – Таисия Вилкова, Кит Марло – Андрей Кузичев и другие.
В "ГлавClub Green Concert"
выступит Хелависа, которая презентует свой альбом "Люцифераза". Пятничное
выступление будет называться "Средняя температура по планете Люцифераза – 36’6"
– это означает, что на сцене этим вечером будут только Хелависа и гитарист
Сергей Вишняков, 36 струн арфы, 6 струн гитары и два голоса. Название субботней
программы – "Люцифераза – Хелависа и коллеги", на сцену выйдут музыканты из
группы "Мельница". Гостей будут ждать совершенно новые песни, старые хиты из
репертуара Хелависы, минималистичные версии песен "Мельницы", а также любимые
каверы.
12 мая, суббота
В ДК им.Зуева покажут мюзикл
"Царевна-Лягушка. Вся правда о ней...". Это абсолютно новый взгляд на
известную всем с детства сказку. Зрители встретятся не только с классическими
персонажами Иваном-царевичем, Василисой Прекрасной, Кощеем Бессмертным и
другими, но и познакомятся с новыми – Огневушкой-Поскакушкой, Жар-Птицей, Еленой
Премудрой. Это веселый и поучительный музыкальный спектакль, где в наличии яркие
костюмы, выполненные по мотивам костюмированного бала в Зимнем дворце 1903
года, и красочные декорации. Актеры
будут держать внимание не только детей, но и взрослых.
В Детском музыкальном театре
имени Наталии Сац покажут постановку "Жизнь и необыкновенные приключения
Оливера Твиста". Этот мюзикл был написан Александром Чайковским специально по
заказу Театра Наталии Сац. В роли детей – настоящие дети, которые занимались
актерским и вокальным мастерством в Детской студии при театре и репетировали наравне
со взрослыми актерами. Режиссер-постановщик Георгий Исаакян рассказывает: "Этот
роман Диккенса, роман – приключение о взрослении и становлении человека, очень
вписывается в концепцию нашего театра, театра для всей семьи".
13 мая, воскресенье
В клубе "Союз Композиторов"
выступит "Dani Yard Orchestra". Это аж шестнадцать талантливых столичных
музыкантов, знающих толк в своем деле. Коллектив исполняет сложный репертуар,
где сочетается электронная, оркестровая джазовая музыка и смелые творческие
эксперименты. Зрителей ждет зажигательный Фанк, Джаз-Фьюжн и Acid-Jazz.
14 мая, понедельник
В Театре на Юго-Западе покажут
трагедию Уильяма Шекспира "Макбет". Шотландия тонет в раздорах, войны не
прекращаются, и потусторонние силы вырываются на волю, затмевая разум.
Тщеславие сводит с ума, а власть толкает на преступление. Какова вообще природа
преступления, как не поддаться искушению и сохранить себя – эти вопросы будут
затронуты в постановке.
15 мая, вторник
В Московском театре "Школа
Современной Пьесы" покажут спектакль-ассоциацию "Фрейд" на тему жизни и
творчества великого австрийского психоаналитика, психиатра и невролога. В
основе театрального проекта лежат ключевые биографические события, которые
повлияли на личность Зигмунда Фрейда. Почему мужчину, прожившего всю жизнь с
одной женщиной, так интересовала тема секса, желаний и животная человеческая
природа? Какой след оставила на нем первая любовь? Создатели говорят, что
спектакль "Фрейд" – это возможность понять свою сущность, свои желания и
страсти посредством театральной действительности.
16 мая, среда
В "Крокус Сити Холле" выступит Джеймс
Блант, автор знаковых хитов 2000-х "You're Beautiful" и "Goodbye My Lover". Со
времени его триумфального взлета к вершине славы прошло уже много лет, выпущено
много свежего материала. Сам Блант говорит о своем нынешнем творчестве: "Это
по-настоящему новый старт для меня. Говорят, если ты не меняешься, значит ты
умираешь. Сейчас, когда я записал свой пятый альбом, я не могу с этим не
согласиться".
17 мая, четверг
В "ГлавClub Green Concert" выступят корифеи альтернативного
рока, шотландская группа "The Jesus and Mary Chain".
Их называют создателями шугейза: в 1985 году вышла пластинка "Psychocandy",
которая стала одной из самых влиятельных работ в истории жанра. В 2017 году музыканты
выпустили первый за 19 лет альбом "Damage and Joy", который получился очень
мощным и стал поводом для очередного турне.
И вот у московских поклонников есть возможность увидеть своих любимцев
вживую.
В Центральном Доме Актера
состоится премьера трагикомедии о любви, ревности и других актуальных вопросах
современности "Идеальный фасон". За несколько часов до Нового Года в мастерскую
портного приходит человек, которому нужно срочно зашить порвавшиеся брюки. И
тут внезапно перед зрителем начинает разворачиваться история любовного
треугольника. Даму, возлюбленную обоих – зритель не увидит, но будет знать о
ней все по рассказам соперников: по-детски трогательного, впечатлительного,
робкого господина зрелого возраста в исполнении Евгения Воскресенского и
экспрессивного, напористого молодого бизнесмена в исполнении Павла Майкова. Вражда соперников перерастет в крепкую
мужскую дружбу.
В кино выходит отвязный
супергеройский комедийный боевик "Дэдпул 2". Героя ждут новые враги и друзья,
ситуации разной степени остроты и нелепости. Поклонники первой части, скорее
всего, останутся довольны.