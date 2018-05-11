В Барселоне стартовал пятый этап Формулы-1 Гран-при Испании. Состоялся первый свободный заезд, лучшее время в котором показал финский гонщик Mercedes Вальтери Боттас.

В Барселоне стартовал пятый этап Формулы-1 Гран-при Испании. Состоялся первый свободный заезд, лучшее время в котором показал финский гонщик Mercedes Вальтери Боттас.Вальтери Боттас проехал самый быстрый из 32 кругов за 1 минуту 18.148 секунд. Второй результат у его напарника британца Льюиса Хэмилтона. Третьим стал выступающий за Ferrari немец Себастьян Феттель.Российский гонщик Williams Сергей Сироткин участия в свободной практике не принимал. Его заменил поляк Роберт Кубица, показавший 19 результат. Второй гонщик Williams британец Лэнс Стролл показал худший, 20-ый результат.