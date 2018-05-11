Обвиняемый потребовал у председателя совета директоров денежное вознаграждение в размере свыше 19, 5 млн рублей за содействие по сворачиванию негативной кампании в отношении организации...

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено расследование уголовного дела о попытке хищения свыше 19, 5 млн рублей у крупной энергетической компании.Как сообщалось ранее, в сентябре 2017 года обвиняемый, располагая сведениями о наличии на Интернет-ресурсах материалов, дискредитирующих деловую репутацию указанной организации, потребовал у председателя совета директоров денежное вознаграждение в размере свыше 19, 5 млн рублей за содействие по сворачиванию негативной кампании, не имея на то намерений и реальных возможностей. От лица потерпевшей организации на расчетный счет фигуранта были перечислены свыше 1 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Оставшуюся часть денежных средств обвиняемый не получил, так как был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В январе 2018 г. действия фигуранта были переквалифицированы по ст. 30 ст. 159 УК РФ.В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Прокуратурой оно направлено в суд.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28