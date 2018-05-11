Если Израиль будет действовать безрассудно, Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены, заявил член Совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами.

Если Израиль будет действовать "безрассудно", Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены, заявил член Совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами.По его словам, Иран не имеет дел с ядерной бомбой. "Напротив, наша политика — это политика сдерживания, в этом направлении с каждым днем ракетная мощь Ирана растет для того, чтобы Израиль от этой силы не мог заснуть, если же он поступит безрассудно, то мы сравняем с землей Тель-Авив и Хайфу", — заявил Хатами.Армия обороны Израиля в четверг проинформировала, что ночью ею атакованы десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. По словам представителя израильской армии, Израиль заранее оповестил российских военных об авиаударах по Сирии в ответ на ракетный обстрел со стороны иранских сил, дислоцированных на территории САР.Ранее в МИД РФ заявили, что ситуация с ракетными ударами Израиля по Сирии вызывает обеспокоенность России, Москва призывает стороны к сдержанности, передает РИА Новости.Глава минобороны Израиля Авигдор Либерман призвал президента Сирии Башара Асада "вышвырнуть" из страны иранские вооруженные формирования, от которых, по словам главы военного ведомства, Дамаску больше проблем, чем помощи. "Только когда вы избавитесь от иранцев, станет возможным движение к новой жизни", — добавил израильский министр.Как известно, подконтрольные Ирану силы участвуют в гражданской войне в Сирии, поддерживая Асада в противостоянии с вооруженной оппозицией.Кроме лагерей и арсеналов "Аль-Кудс", целью ночных бомбардировок Израиля стали также несколько установок сирийской ПВО.В минобороны Израиля заявили, что не собирались, но были вынуждены нанести удар по зенитчикам, так как те открыли огонь по самолетам, проигнорировав заблаговременно переданное им предупреждение.