Зенитный комплекс Панцирь-С1 уничтожен во время
атаки израильской авиации на территорию Сирии. Армия обороны Израиля заявляет,
что удар по ПВО Сирии был нанесен из-за попыток сбить
израильские самолеты.
Зенитный комплекс "Панцирь-С1" уничтожен во время
атаки израильской авиации на территорию Сирии. Армия обороны Израиля заявляет,
что удар по ПВО Сирии был нанесен из-за попыток сбить
израильские самолеты.
Момент уничтожения комплекса российского производства
запечатлен на видео: его сняла камера, установленная на ракете. "АОИ
нанесла удар по системе воздушного перехвата SA22 в рамках широкомасштабной
атаки на иранские военные объекты в Сирии", – подписан ролик,
опубликованный в Twitter
Армии обороны Израиля. SA22 – натовское название комплекса "Панцирь-С1".
Израиль атаковал объекты иранских силовиков, дислоцированные
на сирийской территории. В Тель-Авиве утверждают, что налет стал ответом
на обстрел израильских позиций на Голанских высотах
из реактивных систем залпового огня. В операции, проведенной ночью
10 мая, участвовали истребители F-15 и F-16. За два часа
израильтяне применили 60 авиационных ракет, а также
10 тактических, класса "земля – земля".
Удары были нанесены также по комплексам ПВО "Бук-М1-2",
С-200 и С-75. Пресс-служба Армии обороны Израиля указывает их обозначения
по кодификации НАТО – SA-17, SA-5 и SA-2.
Комплексы С-200 были размещены в Сирии
еще в 1980-х годах. А системы "Панцирь" и "Бук-М1-2",
разработанный в России в середине 1990-х годов – одни из самых
современных средств ПВО, стоящих на вооружении в Сирии. У сирийских
военных есть, по разным данным, от 6 до 20 "Буков"
различных модификаций – их в свое время передала Дамаску Москва, напоминает RT.
По данным ЦАХАЛ, были атакованы десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Сообщается, что в Тель-Авиве действуют на основе информации разведслужб о намерениях Тегерана. Отмечается, что израильская сторона во время операции, которую военные называют "самой масштабной", потерь не понесла.
Израильская сторона также заявила, что российских военных заранее предупредили о готовящихся авиаударах по иранским силам в Сирии. Для этого была использована горячая линия, созданная еще в 2015 году.