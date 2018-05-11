Зенитный комплекс Панцирь-С1 уничтожен во время атаки израильской авиации на территорию Сирии. Армия обороны Израиля заявляет, что удар по ПВО Сирии был нанесен из-за попыток сбить израильские самолеты.

Зенитный комплекс "Панцирь-С1" уничтожен во времяатаки израильской авиации на территорию Сирии. Армия обороны Израиля заявляет,что удар по ПВО Сирии был нанесен из-за попыток сбитьизраильские самолеты.Момент уничтожения комплекса российского производствазапечатлен на видео: его сняла камера, установленная на ракете. "АОИнанесла удар по системе воздушного перехвата SA22 в рамках широкомасштабнойатаки на иранские военные объекты в Сирии", – подписан ролик,опубликованный в TwitterАрмии обороны Израиля. SA22 – натовское название комплекса "Панцирь-С1".Израиль атаковал объекты иранских силовиков, дислоцированныена сирийской территории. В Тель-Авиве утверждают, что налет стал ответомна обстрел израильских позиций на Голанских высотахиз реактивных систем залпового огня. В операции, проведенной ночью10 мая, участвовали истребители F-15 и F-16. За два часаизраильтяне применили 60 авиационных ракет, а также10 тактических, класса "земля – земля".Удары были нанесены также по комплексам ПВО "Бук-М1-2",С-200 и С-75. Пресс-служба Армии обороны Израиля указывает их обозначенияпо кодификации НАТО – SA-17, SA-5 и SA-2.Комплексы С-200 были размещены в Сирииеще в 1980-х годах. А системы "Панцирь" и "Бук-М1-2",разработанный в России в середине 1990-х годов – одни из самыхсовременных средств ПВО, стоящих на вооружении в Сирии. У сирийскихвоенных есть, по разным данным, от 6 до 20 "Буков"различных модификаций – их в свое время передала Дамаску Москва, напоминает RT.По данным ЦАХАЛ, были атакованы десятки военных целей, принадлежащих иранским формированиям "Аль-Кудс" в Сирии. Сообщается, что в Тель-Авиве действуют на основе информации разведслужб о намерениях Тегерана. Отмечается, что израильская сторона во время операции, которую военные называют "самой масштабной", потерь не понесла.Израильская сторона также заявила, что российских военных заранее предупредили о готовящихся авиаударах по иранским силам в Сирии. Для этого была использована горячая линия, созданная еще в 2015 году.