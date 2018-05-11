Израиль в ночь на 10 мая уничтожили сирийский ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 (SA22). Этот комплекс ПВО в 2011 году Дамаску поставила Россия. Всего Москва отправила в Сирию 36 комплексов ближнего прикрытия Панцирь.

Израиль в ночь на 10 мая уничтожили сирийский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" (SA22). Этот комплекс ПВО в 2011 году Дамаску поставила Россия. Всего Москва отправила в Сирию 36 комплексов ближнего прикрытия "Панцирь".В ночной атаке на Сирию участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16. Из воздушного пространства Ливана они выпустили около 60 ракет. Еще 10 тактических ракет класса "земля-земля" были выпущены с территории самого Израиля, сообщает "Интерфакс". Уничтожение комплекса ПВО подтверждается видео с израильской ракеты. Формально Израиль атаковал Сирию после обстрела иранскими военными позиций ЦАХАЛ на Голанских высотах. После ударов Израиля по военным объектам в Сирии погибли 18 сирийских военных и пятеро ополченцев. Среди погибших ополченцев есть как граждане Сирии, так и иностранцы. Минобороны России отметило, что ПВО Сирии уничтожили более половины выпущенных ракет.Комплексы "Панцирь-С" стоят на вооружении российских военных в Сирии. Они вместе с системой С-400 "Триумф" и С-300 прикрывают российские базы Хмеймим и Тартус. Минобороны России получило предупреждение об ударе от Тель-Авива.Удар был нанесен после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился 9 мая в Москве с президентом России Владимиром Путиным,